Система охлаждения нужна двигателю в течение целого года, но именно летом наступает ее звездный час. Ведь к адской температуре двигателя прибавляется летняя жара по ту сторону капота. Между тем, одно из самых слабых мест немолодого автомобиля – именно система охлаждения. "Авто 24" знает, как снизить риск ее отказа в пути.

Водители с опытом знают: система охлаждения подержанной машины богата на сюрпризы: от проблем с отоплением до вынужденной остановки в пути. И при этом банальный перегрев двигателя легко приводит к капитальному ремонту силового агрегата.

Если водитель подержанного автомобиля упустит критические показания термометра, он может легко "влететь" на немалую сумму - полный ремонт двигателя.

В принципе, слабые элементы этой системы у каждой модели двигателя хорошо известны автомеханикам. Но далеко не всегда их можно заблаговременно проконтролировать. Часто внешний вид их ничего не говорит диагносту, а некоторые компоненты системы охлаждения расположены так, что и увидеть их – целая проблема. Но это не значит, что прогнозировать состояние и отказ системы охлаждения нельзя. Некоторые угрозы может обнаружить даже сам владелец, некоторые по зубам только опытным профессионалам.

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Поверхностный осмотр

Внешний вид подкапотного пространства может многое сказать водителю, и для этого не нужно иметь особого опыта.

Уровень антифриза. Незначительное испарение может иметь место, но если жидкость приходится доливать ежемесячно, это говорит о негерметичности системы. Место утечки нужно найти и устранить, иначе проблема будет прогрессировать и рано или поздно двигатель останется без охлаждения.

Следы протечек и трещин на резиновых шлангах – сигнал к их немедленной замене. Старые пластиковые патрубки нужно заменять, не дожидаясь проблем.

Следы потеков и потения. Они – сигнал о том, что на этом месте скоро откроется водопад и продолжать движение станет невозможным. Помните, что охлаждающая жидкость часто не оставляет следы утечки, поскольку быстро высыхает на горячих деталях. Советуем искать следы протекания антифриза в местах крепления патрубков, соединения шлангов и на самих шлангах.

Трещины. Самые слабые детали системы охлаждения – шланги. На них, особенно если их сжать, можно увидеть трещины – сначала неглубокие. Начало старения пластика патрубков выдают микротрещины, которые, однако, не очень-то просто увидеть. Шланги легко заменить. С патрубками может быть сложнее, но лучше не ждать, пока они развалятся в пути, и заменить их превентивно.

Проводка. На некоторых деталях системы охлаждения на виду у наблюдателя могут быть расположены определенные датчики. Проконтролируйте состояние разъемов и проводов, ведущих к ним – именно из-за грязи, окисления, повреждения изоляции и обрыва когда-нибудь может перегреться двигатель.

Относительно запчастей к системе охлаждения – стоит отметить, что в этой группе деталей обычно очень много низкокачественных изделий. При том, что даже самые дорогие запчасти вряд ли будут столь же долговечными, какими были "родные" компоненты автомобиля. Так что если вам важна надежность автомобиля, отнеситесь к выбору деталей с максимальной ответственностью.

На старом радиаторе кроме потения антифризом из-за микротрещин (на фото вверху) может быть другая проблема – мусор. Его можно избавиться, а трещины – сигнал к замене.

Глубокая диагностика системы

Собственно, для контроля системы охлаждения особого оборудования не требуется. Тем не менее, трудность состоит в том, что во многих случаях придется частично разобрать двигатель. Поэтому можно приурочить диагностику и замену труднодоступных деталей системы охлаждения к ремонту или определенным регламентным работам: замены привода ГРМ, очистки инжекторов, замены свечей и т.д.

Труднодоступные патрубки. Система охлаждения современного двигателя обычно имеет несколько металлических или пластиковых патрубков, соединяющих шланги между собой или с частями двигателя. Со временем пластик становится хрупким и в один далеко не прекрасный день деталь разрушается. Металлические патрубки в свою очередь ржавеют и пропускают антифриз наружу. Для сохранения надежности двигателя все эти детали на подержанной машине следует заранее заменить новыми.

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Насос. Насос охлаждающей жидкости имеет несколько причин для отказа. Достоверно оценить его состояние обычно можно только после разборки, но у сервисменов принято заменять помпу через определенный пробег (чаще всего порядка 60 тыс. км).

Вентилятор. Коварная причина, по которой можно перегреть двигатель и "нарваться" на его капремонт - несвоевременный включение электровентилятора радиатора. Неисправными могут быть проводка, датчик и двигатель вентилятора, причем иногда водитель может не знать о проблеме несколько зимних месяцев – вплоть до наступления знойных дней. Для проверки нужно довести температуру двигателя до верхнего лимита рабочей температуры, когда и должен включиться вентилятор.

Металлические патрубки системы охлаждения часто прячутся в глубине моторного отсека. Но они коварны: на старой машине ржавеют до дыр.

Как беречь систему охлаждения

Если ваша машина давно уже не нова, соблюдайте следующие правила:

Следите за температурой двигателя во время движения.

По возможности чаще контролируйте уровень антифриза в системе (обычно в расширительном бачке).

Не игнорируйте нетипичные, непонятные проявления в поведении машины: запах и непонятный шум из-под капота, пар в районе двигателя, неадекватная работа климатической установки (печки). Это могут быть симптомы проблем с герметичностью, приводом насоса и вентилятора, перегрева двигателя, воздушных пробок в системе охлаждения и т.д.

В дальней дороге имейте в багажнике запасной антифриз или воду для долива, в количестве не менее 1 – 2 литров.

Независимо от возраста машины продолжайте соблюдать установленный автопроизводителем регламент замены приводных ремней, роликов, насоса и охлаждающей жидкости. Это поможет снизить риск неожиданного отказа двигателя в пути.

В любом случае не пытайтесь продолжить движение с недостатком антифриза в системе охлаждения. Даже если вы проедете с "сухим" радиатором расстояние в сто метров, это может привести к повреждению головки блока цилиндров, поршней и стенок цилиндров. То есть к поломкам двигателя, которые устраняются путем его капитального ремонта.

Если возраст машины перешагнул отметку 5 – 6 лет, следует еженедельно контролировать уровень антифриза. И постоянно следить за температурой двигателя.

Рекомендация “Авто 24”

Владелец ненового автомобиля должен понимать, что когда-нибудь наступит тот день, когда его машина окончательно перейдет в категорию подержанных. С одновременным изменением отношения владельца к техническому состоянию машины: чтобы она не подвела в дороге, придется периодически тратить время на контроль, обслуживание и превентивные ремонты. Да, эти заботы можно игнорировать, но тогда придется быть готовым к поломкам в дороге, поиску буксира или эвакуатора. Разумеется, это будет дороже и в денежном выражении, и с точки зрения затрат времени – но выбор всегда за владельцем авто.

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