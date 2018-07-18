Це новий рекорд!

Німецька компанія Nextmove домоглась від нової Tesla Model 3 рекордного пробігу на одному заряді акумулятора, встановивши новий рекорд.

Як повідомляє Liga.Net, новий рекорд був встановлений на випробувальному полігоні Dekra в Німеччині, а у ролі водія за кермом електрокара був манекен, одягнений як Starman, що полетів в космос на Tesla Roadster.

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Електромобіль проїхав на одному заряді 1001 км, рухаючись у автономному режимі, тобто на автопілоті. Нагадаємо, попереднє досягнення було значно скромнішим – 975 км на одному заряді.

Для того, аби досягти таких показників у автомобілі, заявлений запас ходу котрого не перевищує 500 км (для моделі Long range), експериментаторам довелось ганяти його по треку на швидкості 36 км/год протягом 28 годин поспіль.

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