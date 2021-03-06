Для когось із власників це має значення, для когось ні, а нам просто цікаво – хто ж найбільший Гаргантюа на наших дорогах? Коли журналісти Авто24 взялися порівняти деякі дані, були чимало здивовані.

Порівнювати паспортні дані щодо витрати пального не зовсім чесно, адже апетит автомобіля у реальних умовах майже завжди відрізняється від паспортного – причому зрозуміло, що не на користь власника.

Не варто ображатися на автовиробників, які пишуть в мануалі неначе занижену витрату пального: вони просто роблять заміри в іншимх умовах

Проте, з іншого боку зазначимо, що майже завжди пересічний водій може досягти паспортних показників – просто для цього доведеться їхати так, як ми зазвичай не їздимо. Одним словом, говорячи тут про машини-ненажери, ми матимемо на увазі реальну витрату бензину під час експлуатації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як усунути запах бензину в салоні авто

“Урал-375Д”

Навіть у радянські часи, коли водії виливали зайве пальне у землю, цей армійський автомобіль мав прізвисько “пожирач бензину”. Будь-який курсант автошколи знав, що “Урал” має так звану контрольну витрату 48 л/100 км, а в реальному житті ця цифра перевалює далеко за 50 л, адже при з’їзді з асфальту і зануренні у багнюку у машини вступали в дію всі шість ведучих коліс із повним комплектом шестерень і карданів.

Незважаючи на давню славу “пожирача бензину”, вантажний “Урал” і досі затребуваний: реальної альтернативи йому немає

Однак, майже всі професійні водії тоді мріяли працювати на “Уралі”. По-перше, тому, що за великої витрати можна привласнити більше бензину собі, а по-друге, тому, що ця вантажівка офіційно працювала на високооктановому паливі АИ-93. А його було легше продати власникам “Жигулів”, чиї тендітні двигуни відмовлялися нормально працювати на “сімдесят шостому”.

В наш час в Україні бензинові “Урали” експлуатуються в основному на лісозаготівлі в Карпатах, і витрата пального тут хоч і має значення, але головне, що альтернативи цій машині просто немає. Точніше, є ЗІЛ-131, який споживає майже стільки (від 40 л/100 км), а везе помітно менше (3,5 т проти 5 т).

Lexus LX 570

За апетитом цього рамного позашляховика стежать хіба що в тому випадку, коли за кермом сидить найманий водій. Але в заводських характеристиках вказано цілих 20,2 л/100 км витрати у міському циклі. Якщо їздити містом спокійно, насправді виходить не набагато більше.

Багатолітрові “легкові” двигуни адресують заможним споживачам, тому зазвичай економічність не є приоритетом для конструкторів

Цікаво, що V-подібна “вісімка” цього “Лексуса” має майже такий само робочий об’єм, як вищезгаданий ЗІЛ-131 – 5,7 л проти 6,0 л. Щоправда, потужність відрізняється більше ніж вдвоє – 367 к.с. проти 150 к.с., а обертовий момент різниться значно менше 530 Нм проти 402 Нм. Наочна ілюстрація підвищення ефективності бензинових ДВС за останні півстоліття.

“Волга” ГАЗ-24

“Двадцятьчетвірка” та більш пізні варіації на її тему і досі зустрічаються на автошляхах України. Можна точно сказати, що їх було б у кілька разів більше, аби вони не споживали бензину до 15 – 18 л/100 км. Показово, що при цьому в документації вказується скромна цифра контрольної витрати 8,8 – 11,5 л/100 км. Досягти таких показників на практиці було практично нереально, найчастіше водії вкладалися у 10-11 л/100 км на трасі і 13 – 15 л/100 км в місті. Щоправда, відмінність між поняттями контрольної і експлуатаційної витрати – тема окремої статті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Обираємо авто: бензин, дизель, ГБО, електро чи гібрид

Карбюраторний двигун, що працює на “Волгах” дотепер, створювався в ту пору, коли про економічність всерйоз ще не замислювалися

Для автомобіля D-класу це було забагато навіть в пору молодості “Волги”. Цікаво, що найзавзятіші нинішні “волгарі”, встановивши той чи інший “іномарочний” карбюратор і електронне запалення, таки досягають цілком прийнятних 8 – 9 л/100 у заміському циклі.

Subaru Impreza WRX

Якщо чесно, цих автомобілів на сьогодні в Україні не так вже і багато, проте не так давно Impreza другого та третього поколіннь у версіях WRX і навіть STI не була рідкістю. Вони варті того, щоб згадати їх тут, і не лише за їхню динаміку і керованість, а й за легендарну ненажерливість. В заводських інструкціях тих машин проставлялися цифри середньої витрати 13,7 – 9,2 л/100 км, але на практиці водії зіткалися з 20 – 25 л/100 км. Так, це було взимку і за активної їзди (а Impreza WRX її ще як дозволяла!), але все одно враження від апетиту машини часом зрівнювалися із враженнями від керування.

Питання економічності заряджених заводських версій Subaru в Україні постало тоді, коли їх почали широко використовувати для повсякденної їзди

Справа доходила до того, що офіційні дилери проводили в Києві семінари для власників на тему вискої витрати пального. На яких, до речі, з’ясовувалося, почасти у неймовірному апетиті винні самі водії, які керували “Імпрезами” у ралійному стилі і до того ж не давали їм нормально прогрітися.



Infiniti QX80

Великий поважний автомобіль приводиться в дію класичним V-подібним двигуном, конструктори якого, швидше за все, думали про економічність в останню чергу. При об’ємі 5,6 л і потужності 405 к.с. споживає 20,6 л бензину на кожні 100 км міського маршруту. Чимало, але за прискорення до першої сотні за 7,5 секунд цій тритонній громадині можна простити і не таке.

У власників великих позашляховиків не прийнято рахувати витрати на пальне, тому конструктори-мотористи в першу чергу працюють над характеристиками потужності

До слова, за “нісанівськими” двигунами 5,6 л тягнеться слава пожирачів не лише бензину, а й оливи, але цього разу ми домовилися говорити тільки про пальне…

Рекомендація Авто24

Незважаючи на те, що цю статтю ми присвятили саме витраті пального, ми б не радили вам коли-небудь вибирати машину виключно за цим показником. Адже апетит двигуна серед представників одного класу авто більш-менш близький, а крім чеків з АЗС є чимало інших факторів, які визначають вартість утримання машини. І іноді збільшені витрати на паливо компенсуються “знижками” за іншими статтями. Тобто машину при виборі треба оцінювати комплексно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як зробити автомобіль більш економічним