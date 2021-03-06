Для кого-то из владельцев это имеет значение, для кого-то нет, а нам просто интересно – кто же самый большой Гаргантюа на наших дорогах? Когда журналисты Авто24 взялись сравнить некоторые данные, были немало удивлены.

Сравнивать паспортные данные по расходу горючего не совсем честно, ведь аппетит автомобиля в реальных условиях почти всегда отличается от паспортного – причем понятно, что не в пользу владельца.

Не стоит обижаться на автопроизводителей, которые пишут в мануале якобы заниженный расход топлива: они просто делают замеры в других условиях

Однако, с другой стороны отметим, что почти всегда рядовой водитель может достичь паспортных показателей – просто для этого придется ехать так, как мы обычно не ездим. Одним словом, говоря здесь о машинах-обжорах, мы будем иметь в виду реальный расход бензина при эксплуатации.

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"Урал-375Д"

Даже в советские времена, когда водители выливали лишнее горючее в землю, этот армейский автомобиль имел прозвище "пожиратель бензина". Любой курсант автошколы знал, что "Урал" имеет так называемый контрольный расход 48 л/100 км, а в реальной жизни эта цифра переваливает далеко за 50 л, ведь при съезде с асфальта и погружении в грязь в машине вступали в действие все шесть ведущих колес с полным комплектом шестерен и карданов.

Несмотря на давнюю славу "пожирателя бензина", грузовой "Урал" до сих пор востребован: реальной альтернативы ему нет

Однако, почти все профессиональные водители тогда мечтали работать на "Урале". Во-первых, потому, что из-за большого расхода можно присвоить больше бензина себе, а во-вторых, потому, что этот грузовик официально работал на высокооктановом топливе АИ-93. А его было легче продать владельцам “Жигулей”, чьи нежные двигатели отказывались нормально работать на "семьдесят шестом".

В настоящее время в Украине бензиновые "Уралы" эксплуатируются в основном на лесозаготовке в Карпатах, и расход горючего здесь хоть и имеет значение, но главное, что альтернативы этой машине просто нет. Точнее, есть ЗИЛ-131, который потребляет почти столько (от 40 л/100 км), а везет заметно меньше (3,5 т против 5 т).

Lexus LX 570

За аппетитом этого рамного внедорожника следят разве что в том случае, когда за рулем сидит наемный водитель. Но в заводских характеристиках указано целых 20,2 л/100 км расхода в городском цикле. Если ездить по городу спокойно, на самом деле получается не намного больше.

Многолитровые "легковые" двигатели адресуют богатым потребителям, поэтому обычно экономичность не является приоритетом для конструкторов

Интересно, что V-образная “восьмерка” этого “Лексуса” имеет почти такой же рабочий объем, как вышеупомянутый ЗИЛ-131 – 5,7 л против 6,0 л. Правда, мощность отличается более чем вдвое – 367 л.с. против 150 л.с., а крутящий момент отличается значительно меньше: 530 Нм против 402 Нм. Наглядная иллюстрация повышения эффективности бензиновых ДВС за последние полвека.

“Волга” ГАЗ-24

"Двадцятьчетверка" и более поздние вариации на ее тему до сих пор встречаются на дорогах Украины. Можно точно сказать, что их было бы в несколько раз больше, если бы они не потребляли бензина до 15 – 18 л/100 км. Показательно, что при этом в документации указывается скромная цифра контрольного расхода 8,8 – 11,5 л/100 км. Достичь таких показателей на практике было практически нереально, чаще всего водители укладывались в 10-11 л/100 км на трассе и 13 – 15 л/100 км в городе. (Правда, различие между понятиями контрольного и эксплуатационного расхода – тема отдельной статьи).

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Карбюраторный двигатель, работающий на "Волгах" до сих пор, создавался в ту пору, когда об экономичности всерьез еще не задумывались

Для автомобиля D-класса это было много даже в пору молодости "Волги". Интересно, что самые рьяные нынешние "Волгари", установив тот или иной "иномарочный" карбюратор и электронное зажигание, таки достигают вполне приемлемых 8 – 9 л/100 в загородном цикле.

Subaru Impreza WRX

Если честно, этих автомобилей на сегодня в Украине не так уж и много, но не так давно Impreza второго и третьего поколений в версиях WRX и даже STI не была редкостью. Они стоят того, чтобы вспомнить их здесь, и не только за их динамику и управляемость, но и за легендарную прожорливость. В заводских инструкциях тех машин проставлялись цифры среднего расхода 13,7 – 9,2 л/100 км, но на практике водители сталкивались с 20 – 25 л/100 км. Да, это было зимой и при активной езде (а Impreza WRX ее еще как позволяла!), но все равно впечатление от аппетита машины временами уравнивалось с впечатлениями от управления.

Вопрос экономичности заряженных заводских версий Subaru в Украине появился тогда, когда их начали широко использовать для повседневной езды

Дело доходило до того, что официальные дилеры проводили в Киеве семинары для владельцев на тему расхода топлива. На которых, кстати, выяснялось, что отчасти в невероятном аппетите виноваты сами водители, которые управляли “Импрезами” в раллийном стиле и к тому же не давали им нормально прогреться.

Infiniti QX80

Большой почтенный автомобиль приводится в действие классическим V-образным двигателем, конструкторы которого, скорее всего, думали об экономичности в последнюю очередь. При объеме 5,6 л и мощности 405 л.с. он потребляет 20,6 л бензина на каждые 100 км городского маршрута. Немало, но за ускорение до первой сотни за 7,5 секунд этой трехтонной громадине можно простить и не такое.

У владельцев больших внедорожников не принято считать расходы на горючее, поэтому конструкторы-мотористы в первую очередь работают над характеристиками мощности

К слову, за "нисановскими" двигателями 5,6 л тянется слава пожирателей не только бензина, но и масла, но на этот раз мы договорились говорить только о топливе...

Рекомендация Авто24

Несмотря на то, что эту статью мы посвятили именно расходу горючего, мы бы не советовали вам когда-нибудь выбирать машину исключительно по этому показателю. Ведь аппетит двигателя среди представителей одного класса авто более-менее близок, а кроме чеков с АЗС есть немало других факторов, определяющих стоимость содержания машины. И иногда увеличенные расходы на топливо компенсируются "скидками" по другим статьям. То есть мы хотим сказать, что машину при выборе надо оценивать комплексно.

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