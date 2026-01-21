Торік на Закарпатті найчастіше кордон перетинали легкові авто

За повідомленням на ФБ-сторінці митниці, у зоні відповідальності показники практично повторилися з позаторішніми результатами.

Лише констатація фактів

За 2025 рік загальна кількість оформлених та пропущених транспортних засобів, що перетнули митний кордон України з врахуванням залізничного транспорту сягнула понад 2 млн одиниць.

Зокрема оформлено та пропущено:

легкових автомобілів – 1,2 млн;

– 1,2 млн; автобусі в – 40,3 тисячі;

в – 40,3 тисячі; вантажних автомобілів – 366,6 тисяч;

– 366,6 тисяч; громадян – 5,6 млн грн.

Такі результати не дуже втішені, бо стрибка вгору за основними показниками не сталося.

Аналіз динаміки минулорічного транспортного потоку вказує на те, що кількісні показники пропущених та оформлених громадян та легкового транспорту зазнали несуттєвих змін у порівнянні з попереднім 2024 роком.

Штрафи не стали рецептом

Порушень митного законодавства також вистачало. Торік за результатами виявлених фактів порушень митного законодавства Закарпатська митниця передала на розгляд суду 675 справ на загальну суму 243,6 млн грн (у попередньому 2024 році – 572 справи на 213,1 млн грн).

Відтак, по 521 справі (в т.ч. за попередній період) застосовано конфіскацію на 85,4 млн грн; накладено штрафів на 80,5 млн грн; стягнено штрафів за постановами суду на 12,4 млн грн.

Крім цього, Закарпатська митниця розглянула 154 справи про адміністративні порушення, з яких у 151 випадку прийнято рішення про стягнення на суму майже 7 млн грн.