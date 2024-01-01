Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 проїжджатиме без бензину 100 кілометрів

Для їзди в місті новий Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 використовує комбінацію інновацій апаратного та програмного забезпечення, що робить його майже електромобілем.

Так, при використанні виключно на міських вулицях він досягає електричного запасу ходу від 97 км до 106 км.

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Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 оснащена вдосконаленою системою PHEV, яка складається з електродвигуна 163 DIN HP (120 кВт) на передній осі, а енергія накопичується в літій-іонній батареї високої потужності ємністю 13,6 кВт-год. Під капотом встановлений 2,0-літровий двигун потужністю 152 DIN HP (112 кВт).

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Система Predictive Efficient Drive використовує поточні дані та інформацію з попередніх поїздок для підвищення ефективності. Він включає функцію геозонування, яка аналізує умови дорожнього руху за допомогою хмарної навігації та постійно вивчає регулярні маршрути і стиль водіння користувача.

Автомобіль автоматично перемикається між гібридним і електричним режимами, щоб збільшити запас ходу EV для зон з низьким рівнем викидів. Якщо пункт призначення потребує проїзду через обов’язкову зону BEV, система геозонування забезпечує достатній заряд, щоб зробити це повністю в режимі EV. Якщо пункт призначення знаходиться в зоні з низьким рівнем викидів, система автоматично зберігає достатньо заряду, щоб завершити подорож у режимі EV.

Інший елемент Predictive Efficient Drive – Predictive Deceleration Support – працює для зменшення втрат регенерованої енергії, сприяючи економії палива. Використовуючи інформацію з попередніх поїздок, дані навігаційної системи визначають звичайні місця для уповільнення та автоматично збільшують силу гальмування двигуном, щоб покращити рекуперацію енергії гальмування.

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Коли Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 наближається до автомагістралі або ділянки в гору, які вимагають додаткової потужності, система завчасно вибирає гібридний режим, щоб зарядити батарею відповідно до очікуваного високого навантаження, ще більше підвищуючи економію палива.

Підвищення ефективності Plug-in Hybrid 220 також досягається за рахунок апаратних інновацій. При підключенні система підігріву батареї скорочує час, необхідний для підзарядки, що збільшує запас ходу автомобіля в холодну погоду. Під час роботи батарея охолоджується, коли це необхідно для оптимізації продуктивності та запасу ходу, а інноваційна система кондиціонування повітря з тепловим насосом зменшує вплив на запас ходу електромобіля, використовуючи теплову енергію з зовнішнього повітря для обігріву салону.

Коли батарея розряджається під час тривалих подорожей, Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 виражає свою справжню подвійну ДНК, автоматично перемикаючись у гібридний режим.