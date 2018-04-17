22 квітня вулицями столиці пройде напівмарафон 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon. Під час його проведення будуть перекриті центральні вулиці міста. Як їх об'їхати?

Хоча напівмарафон проходитиме в неділю 22 квітня, дороги у Києві перекриватимуть ще і в суботу 21 квітня – коли буде проводитись підготовка до нього.

Очікується, що у пробігу 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon прийме участь близько 10 тисяч чоловік, серед яких будуть діти та інваліди. Також буде велика кількість вболівальників. Задля їх безпеки перекриють вулиці – це світова практика проведення таких заходів.

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Перекривати рух будуть для всіх видів транспорту – не лише автомобілів, але й маршрутних видів транспорту, велосипедів. Тож в цей час не буде їздити і громадський транспорт. Прохання врахувати цей факт при плануванні своїх подорожей.

Організатори напівмарафону повідомили, що для мінімізації часу перекриття вжили заходів. Зокрема, порівняно з минулим роком зменшено дистанцію забігу, а обмежувати рух будуть лише тоді, коли на конкретній ділянці будуть люди.

Де і коли перекриватимуть вулиці Києва 21-22 квітня:

21 квітня

Цього дня триватимуть підготовчі роботи на Контрактовій площі, у зв’язку з чим рух автотранспорту буде обмежений з 05:00 до 22:00 наступного дня (22 квітня) на вулиці Григорія Сковороди та Контрактовій площі.

22 квітня

вулиця Петра Сагайдачного – 08:00 до 14:00

Боричів узвіз – з 08:00 до 12:40

вулиця Набережно-Хрещатицька в напрямку Поштової площі – з 08:00 до 12:40

вулиця Набережно-Хрещатицька в напрямку вул. Верхній вал – з 08:00 до 11:00

Набережне шосе в напрямку моста ім. Є. О. Патона – з 08:00 до 12:40

Набережне шосе в напрямку Поштової площі – з 08:00 до 11:00

Гаванській міст в напрямку Північного моста – з 08:00 до 11:00

Гаванській міст в напрямку Поштової площі – з 08:00 до 12:40

вулиця Набережно-Рибальська в напрямку Північного моста – з 08:00 до 11:00

Північний міст – з 09:20 до 11:00

вулиця Труханівська – з 09:00 до 12:00

Дніпровський узвіз – з 08:00 до 11:00

Володимирський узвіз – з 08:00 до 12:40

Міст Метро в напрямку Броварського проспекту – з 08:00 до 11:00

Міст Метро в напрямку моста ім. Є. О. Патона – з 08:00 до 09:45

Схема перекриття руху в Києві 21-22 квітня 2018 року

Нагадаємо, що автодорога в Україні перетворилась на озеро.