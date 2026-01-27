У яких дорожніх технологіях Німеччина поступається Україні

Перша повністю автоматизована станція контролю ваги для вантажівок "приписалася" до автомагістралі А4 між Аахеном та Кельном.

Як повідомляє ruhr24.de, на перших порах ця ділянка є пілотним почином масштабного проєкту по всій країні. Це – тільки початок.

Лідерства ФРН у цій темі не видно

Загалом планується до 2028 року на автомагістралях по всій Німеччині побудувати 16 систем WIM (Weigh in Motion). Темп неспішний і далекий від масштабного.

Для порівняння: Україна станом на початок 2026 року мала 57 майданчиків WIM, Чехія – 31, Франція – в межах 30-35 станцій, Бельгія – десь від 30 до 50 комплексів, Італія – в межах 40-60 одиниць зважування в русі.

В Україні за перевищення вагових норм карають потужно, але у кожному випадку штрафам передують заходи по приведенню фур в нормативні вагові показники. А вже потім карають. Торік за моніторингом станцій WIM перевізникам нараховано майже 118 мільйонів гривнів штрафу.

На національних дорогах Польщі під управлінням GDDKiA (Генеральна дирекція національних доріг і автострад) встановлено понад 120 майданчиків WIM. Це одна з найщільніших мереж активного зважування вантажівок у Центральній Європі.

Хто в Німеччині ініціатор

Сучасну динамічну технологію зважування під час руху у ФРН впроваджують Федеральне управління автобанів та Федеральне управління логістики та мобільності (BALM).

Мета зрозуміла:

захист доріг та мостів;

підвищення безпеки дорожнього руху;

полегшення роботи органів контролю.

Як працюватимуть станції

Технологія випробувана в багатьох країнах, "винаходити колесо" у Німеччині не будуть. П'єзоелектричні датчики, вбудовані в дорожнє покриття, в режимі реального часу фіксують вагу вантажівок, що рухаються. Як це монтується в дорожнє полотно показано на відео (див. сюжет внизу).

Якщо система виявляє перевантаження, номерний знак відповідного транспортного засобу відображається на світлодіодному дисплеї. У такому разі водієві вказують під'їхати до наступної зони відпочинку. Там проводиться друга перевірка на каліброваних вагах.

У Німеччині технологія віддаленого моніторингу станцій WIM практично не відрізняється від українського алгоритму зважування фур в русі. Ілюстрація LKW Fahrer und Trucker



Якщо перевантаження підтверджується, це матиме наслідки:

штрафи – від 30 до 452 євро, залежно від тяжкості порушення;

розвантаження – якщо перевантаження перевищує п'ять відсотків, надлишкове навантаження необхідно розвантажити на місці;

заборона на керування транспортними засобами – продовження подорожі може бути заборонено до повного приведення транспортного засобу в нормативні вагові допуски.

Порівняння з попередніми технологіями

Раніше перевірки здебільшого проводилися вручну. Мобільні патрулі могли обробляти близько трьох вантажівок на годину.

Нова автоматизована система може обробляти до 90 вантажівок на годину. Щоденна пропускна здатність перевірки станціями WIM становить майже 500 транспортних засобів.