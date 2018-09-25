Усе, що для цього потрібно – мати при собі смартфон та потрібний додаток у ньому.

Чи не кожного дня ми бачимо на дорогах та дворах автомобілі, власники яких нехтують принципами взаємоповаги та толерантності, а частіше – й ПДР. Активісти узялись виправити цю ситуацію.

Волонтери створили мобільний додаток, котрий покликаний вирішити так званих автохамів та героїв парковки.

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Аби долучитись до справи самоврядування, українцям потрібно встановити програму на свій сматрфон, сфотографувати порушника правил дорожнього руху та відправити фото активістам. Після оцінки інформації активістами, вона оформлюється у офіційний лист до поліції.

Фото: Типові порушення приавил стоянки / dtp.kiev.ua

Нагадаємо, автомобіль вважається припаркованим неправильно, якщо стоїть:

на проїжджій частині, займаючи два і більше ряди;

на залізничних переїздах і трамвайних коліях;

на естакаді;

на мосту, шляхопроводі або під ним в тунелі;

на пішохідному переході і перехрестях або ближче 10 метрів від них, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;

ближче 10 метрів від дорожніх робіт і в зоні їх виконання;

ближче 30 метрів від зупинки маршрутних транспортних засобів;

в місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд зупинився транспортного засобу;

ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій.

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За порушення правил паркування автомобілів або несплату вартості послуг платної паркувального майданчика загрожує штраф в 20-кратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування парковки. А парковка на місцях для пільговиків, особами, які не мають відповідних прав, тягне за собою накладення штрафу у 30-кратному розмірі від вартості однієї години послуги.

“Ми звертаємось до органів національної поліції з письмовою заявою про вчинення адміністративного правопрушення. У свою чергу національна поліція немає права нам не відповісти і немає права не розглянути звернення”, – зазначив юрист активістів Володимир Крикун.

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