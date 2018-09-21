Чекайте на тест-драйв від Авто24 першого тижня жовтня.

Європейська версія другого покоління Haval Н6 – це той рідкісний випадок, коли автомобіль виявився більш цікавим, ніж модель для внутрішнього ринку. Ще одна рідкість – Україна стане першою в Європі, де розпочнуться продажі новинки. Ми отримали запрошення на презентацію нової моделі та тест-драйв, котрі відбудуться 29-30 сересня.

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Наступного уїкенду ми зможемо познайомитись з компактним кросовером Haval Н6. Поки що розповімо, що це за “звір”. Цей SUV випускається компанією Great Wall з 2011 року. У 2013 році компанія Great Wall вивела свою лінійку позашляховиків у окремий бренд під назвою Haval. У 2015 році Haval Н6 першого покоління здобув звання “Кросовер року” у Китаї та продемонстрував вражаючі результати продажів – щомісяця протягом майже 2 років він був лідером продажів у своєму сегменті. Пізніше компанія Great Wall використала платформу Haval Н6 для створення двох кросоверів преміум-класу під маркою WEY.

На початку 2017 року був презентований Haval Н6 другого покоління, спочатку для китайського ринку. Трохи згодом дебютувала версія для європейського ринку, котру першими привітають українці.

Фото: Друге покоління Haval Н6 / Haval

Нове покоління Haval Н6 оснащується турбованими бензиновими двигунами з безпосереднім уприскуванням об’ємом 1,5 (163 к.с.) та 2,0 літри (190 к.с.), котрі комбінуються з 7-миступінчатою трансмісією мокрого типу з подвійним зчепленням DCT. Витрата пального у змішаному режимі для меншого двигуна заявлена на рівні 6,7 л/100 км, а для потужнішого – 7,3 л. Габарити Haval Н6 другого покоління: 4610 мм у довжину, 1860 мм у ширину та 1720 у висоту при колісній базі у 2680 мм.

Кросовер отримав чималий список оснащення, як стандартного, так і опційного. У базовому оснащенні Haval Н6 пропонує 6 подушок безпеки, систему відеоогляду 360°, функцію моніторингу сліпих зон, систему утримання рядності та “всебічний захист для пасажирів, пішоходів і автомобілів” – у краш-тестах IIHS та Euro NCAP автомобіль отримав високі оцінки.

Українські офіційні дилери Haval вже приймають замовлення на новинку. Модель доступна у трьох комплектаціях: Fashionable, Intelligent та Supreme. Вартість найдоступнішої версії – 581 400 гривень, а найдорожча оцінена у 681 150 гривень.

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