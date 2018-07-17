Добре, хоч побачити дозволили.

Створений у єдиному екземплярі суперкар оселиться у гаражі таємничого шейха, однак унікальний P1 GT від ательє Lanzante спершу показали у Гудвуді.

На Фестиваль швидкості у Гудвуді компанія Lanzante привезла гіперкар McLaren P1 GT – гібридне купе для дорог загального користування, створене на шасі трекової версії суперкар. Автомобіль було побудовано на замовлення неназваного клієнта з Близького Сходу.

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Фото: Lanzante McLaren P1 GT / Lanzante

Назва машини нагадує про попередній автомобіль фірми – McLaren F1 GT, котрий так само був пристосованим для звичайних доріг гоночним болідом з серії Ле Ман.

Спеціалісти ательє модифікували кузов прибравши канарди обабіч переднього бампера, збільшивши спліттер і повітроходи, й додавши вентиляційні отвори в верхній частині передніх крил. Суперкар дещо розтягнули ззаду, звіс довший, ніж у версій GTR та LM, повітрохід на даху також витягнувся у довжину.

У салоні Р1 GT з’явилась шкіряна обивка там, де раніше був голий вуглепластик, а також були встановлені нові крісла й кермо.

Потужність гібридної силової установки P1 GT не названа, однак і того що може запропонувати це купе цілком достатньо: 3,8-літровий восьмициліндровий твінтурбо у компанії з акумулятором та електроприводом генерують 1000 к.с.

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