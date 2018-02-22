Іспанська марка розпочинає експансію на ринок спортивних версій автомобілів, як BMW M чи Hyundai N. Під маркою Cupra вже вийшли в світ кросовер, хетчбек і універсал.

Як і обіцяли представники Seat, на Женевський автосалон привезли новий Leon Cupra ST R. Універсал з дволітровим TSI збирається переманити на бік іспанської марки покупців гарячих версій, як Audi RS та BMW M.

Із такими сподіваннями бензиновий двигун Leon Cupra “розігнали” до 296 к.с. та додали повнопривідну трансмісію, що отримує потужність від мотору через автоматичну коробку швидкостей DSG. Універсал представлений у трьох комплектаціях: 5D, SC та ST, а модель з індексом R є спецверсією. При чому до сотні кожна з версій розганяється з різним часом: 5D – за 5,8 секунди, SC – за 5,7 секунди, а ST – за 6 секунд. Максимальна швидкість для всіх версій становить 250 км/год.

Leon Cupra ST R пропонується у одному з трьох кольорів, кожен з яких поєднується з контрастними акцентами мідного кольору. Незначні стилістичні зміни є й у салоні універсалу. До речі, мультімедійні системи усіх нових Seat оснащуються додатком Shazam для визначення музикальної композиції, що прослуховується.

Фото: Autoexpress

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