14:54, 12 березня

Два хетчбеки та два універсали корейського бренду відсвяткували дебют на автошоу у Швейцарії. Прощаємось з cee'd, зустрічаємо Ceed.

Компанія Kia привезла до Женеви кілька цікавих новинок. Причому нові моделі розцінюються виробником як конкуренти для великої німецької трійки Mercedes, BMW і Audi.

Kia Ceed

Перша та, напевно, найочікуваніша, новинка від Kia – нове покоління моделі C-класу – Ceed. Зміни торкнулись кожного аспекту автомобіля, починаючи з назви. Попередні моделі носили ім’я cee'd, тепер же написання стало більш традиційним – з великої літери і без апострофу.

Також цікаво: Polestar 1: дайте два!

Корейська компанія показала одразу дві версії Ceed – у кузові хетчбек та універсал, що позначається як Sportswagоn чи просто SW. Нове покоління хетчбека Ceed отримало суттєво оновлений дизайн, нові бензинові і дизельні турбовані двигуни, а також широкий список оснащення. Представники компанії навіть заявляють, що за показником технологічного оснащення на європейському ринку моделі немає рівних.

Фото: Carscoops

Образ нової моделі створено дизайнерами під керівництвом Грегорі Гійома. Однак у новій моделі легко читаються риси попередника, дизайн, створений Пітером Шреєром. Оскільки модель орієнтована на європейський ринок, її дизайн максимально відповідає смакам жителів країн Старого світу.

Третє покоління Ceed побудовано на новій платформі К2. Хетчбек став на 20 мм ширшим і на 23 мм нижчим за попередника. При цьому кузов дещо змістився назад відносно колісної бази – передній звис став коротшим, а задній трохи збільшився. Відстань між передньою та задньою осями не змінилась і складає 2650 мм. При цьому розробникам вдалось збільшити обсяг багажника до 395 літрів, а також оптимальніше використати простір салону.

Фото: Carscoops

Конструктори, як і дизайнери, орієнтувались на європейських покупців і європейські дороги, тож представники компанії обіцяють приємно здивувати майбутніх власників драйверськими властовостями новинки. Зворотня реакція на кермі стала гострішою, аби додати азарту в управлінні, а нова повністю незалежна підвіска забезпечує покращену керованість.

Читайте також: Краш-тест нового Renault Duster розчарував

Під капотом нового Ceed з’явився новий двигун 1.4 TGDi потужністю 140 к.с., що прийшов на зміну агрегату об’ємом 1,6 літра. Окрім нього під капотом моделі можуть бути 120-сильний турбований 1.0 TGDi або атмосферний бензиновий двигун потужністю 100 к.с., котрі “знімаються” з об’єма 1,4 літра. Дизельний двигун – також новий: турбований 1.6 здатен продукувати 115 чи 136 к.с., в залежності від налаштувань. Базова комплектація передбачає ручну коробку перемикання передач на 6 швидкостей, а для дорожчих версій доступна 7-ступінчата роботизована трансмісія з двома зчепленнями. Вибір двигунів ідентичний для хетчбека та універсала.

Фото: Carscoops

Інтер’єр Ceed відрізняється від попередника не менше, ніж зовнішність. Це стосується дизайну, матеріалів, ергономіки та оснащення. У списку доступних “іграшок” мультимедійна система з екраном діагоналлю 5, 7 або 8 дюймів – в залежності від комплектації. До неї можна додати аудіосистему JBL преміум-класу. Медіацентр має можливість інтеграції зі смартфоном, а у найдорожчих версіях оснащення є й бездротова зарядка для електронних гаджетів.

Фото: Carscoops

У допомогу водієві Ceed пропонує кілька систем, що вже є майже обов’язковими для нових автомобілів, а також інноваційну технологію Lane Following Assist. По суті, це покращена система активного круїз-контролю, що не лише корегує швидкість Ceed в залежності від трафіку, а й контролює дорожню ситуацію у сусідніх смугах.

Фото: Carscoops

Kia Ceed третього покоління трохи згодом буде представлений у версіях GT і GT-Line. Сільш спортивні версії від звичайних відрізняються особливими світлодіодними протитуманними фари Ice Qube.

Фото: Carscoops

Також покупцям запропонують пакет ECO з активними жалюзі решітки радіатора. В залежності від режиму роботи двигуна грати регулюють потік повітря, покращуючи охолодження мотора чи аеродинаміку автомобіля. Ceed з пакетом ECO також матиме нижчу підвіску, аеродинамічні панелі на днищі кузова та шини Michelin зі зменшеним опором коченню.

В Україні новий Kia Ceed може з'явитися вже влітку нинішнього року.

Kia Optima

Фейсліфтингову Optima корейська компанія показала одразу у комплектації GT. Модель отримала модифікований передній бампер зі збільшеними отворами повітрозабірників та нові горизонтальні протитуманні фари. Решітка радіатора тепер має хромоване обрамлення. Ззаду помітні нові світлодіодні ліхтарі та злегка змінений бампер. Для моделі доступна нова фарба Runaway Red, а також легкосплавні диски з новим дизайном у розмірах 16, 17 та 18 дюймів.

Фото: Аutoexpress

Комплектація Optima GT відрізняється особливим блоком протитуманних фар, чорними дзеркалами заднього виду, подвійним вихлопом та оснащенням виключно 18-дюймовими легкосплавними дисками.

Також цікаво: Як виглядає найстрашніше авто Женевського автосалону

Серед найбільш помітних змін у салоні оновленої моделі – нове кермо та матовий хром на центральній консолі. Сама приладова панель оточена новим освітленням, що ніби струмиться вниз у двері. Користувач може обрати один з шести кольорів підсвітки на свій смак у будь-який час. Шкіряна оббивка тепер доступна на стандартних автомобілях, причому моделі GT отримують двоколірну чорну та червону шкіру, або чорну шкіру з червоними контрастними акцентами.

Фото: Аutoexpress

Камера 360-градусного огляду тепер виводить на семи- або востмидюймовий екран мультимедійної системи більш чітке зображення. А спеціальні датчики у рульовому колесі контролюють стан водія, попереджуючи, у разі виявлення сонливості чи розсіяної уваги.

Дизельний 1.6 CRDi нового покоління потужністю 134 к.с. замінив старий 1,7-літровий агрегат. Kia стверджує, що цей мотор більш екологічний. Ще одна новинка під капотом Optima – 178-сильний бензиновий 1.6 TGDi з турбонаддувом, що працює у парі з семиступінчатим автоматом. Селектор режиму руху дозволяє водієві обирати між Eco, Comfort, Sport та Smart. При цьому колір підсвітки салону змінюється в залежності від обраного режиму.

Фото: Kia

У Європі автомобіль потрапить у салони дилерів у першій половині цього року, інформації щодо українських планів наразі немає.

Rio GT-Line

Хетбек Rio GT-Line поповнив лінійку особливих версій автомобілів Kia. Стайлінг-пакет і розширений набір опцій роблять його більш привабливим для покупця, хоч і збільшують цінник.

Фото: Віктор Стельмах

Першою пакет GT-Line отримає модифікація з літровим 120-сильним турбомотором і механічною трансмісією. Компакт має дещо видозмінену решітку радіатора, 17-дюймові легкосплавні колісні диски серії GT-Line, чотирьохсекційні світлодіодні протитуманні фари Ice Cube (крижаний куб) у передньому бампері, подвійну хромовану насадку глушника, оновлений задній бампер і невеличкий спойлер п'ятої двері.

Фото: Віктор Стельмах

У салоні Rio GT-Line з'явилися D-подібне кермо, обтягнуте шкірою, елементи декору “під карбон”, шкіряні сидіння з більш вираженною підтримкою, ніж у звичайних Rio.

Фото: Віктор Стельмах

Пізніше – у третьому кварталі цього року пакет GT-Line стане доступний і для моделей з двигунами 1.2 і 1.4 літра.

Читайте також: Чи варто купувати машину в кредит