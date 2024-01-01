У Харкові працюватимуть тролейбуси Skoda з чеського Брно

Пасажирські машини відходили 25 років. Попри свій вік, ці транспортні засоби перебувають у добротному експлуатаційному стані, оскільки за цей період вони проходили усі заплановані за графіком виробника генеральні ремонти та вивірене регламентне обслуговування. Про вік та технічний стан пасажирських машин сповістила на ФБ-сторінці транспортна компанія Dopravní podnik města Brna (DPMB).

Подаровані тролейбуси 21Tr мають понад мільйон кілометрів пробігу. Про це було заявлено в офіційному пресрелізі міської влади Брно ще у січні. Тридверні тролейбуси розраховані на 26 місць для сидіння. Повна місткість з розрахунку за стандартами 8 чол./кв.м сягає 86 пасажирів.

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Навіть при такій щільності у салоні завжди свіже повітря завдяки оригінальній кліматично-вентиляційній системі притоку повітря. Його нагнітають інтегровані вентилятори, що відбирають повітря ззовні через спеціальні жалюзі з електро-пневматичним приводом. У зимовий період ці жалюзі зачинені, а повітряний потік проходить по колу через інтегровані калорифери.

Майже 12-метрова машина має привід від електричного двигуна постійного струму чи асинхронного електромотора потужністю 132 /167 кВт. Всього було випущено 134 машини Skoda 21Tr. З цієї кількості в Україні майже 30 одиниць (Одеса 5 шт., Чернівці 4 шт., Харків буде 20 шт.).

Один із подарованих Харкову тролейбусів з інвентарним номером 3010 на маршруті у мікрорайоні Брно-Жабовржескі. Фото: Домінік Конечний

У грудні 2024 року з маршрутів Брно було виведено 12 призначених для Харкова тролейбусів 21Tr (реєстраційні номери 3007, 3008, 3009, 3011, 3016, 3019, 3020, 3023 та 3025). У лютому 2025-го тролейбуси цієї моделі востаннє вийшли на маршрути, тоді до подарункового пакета Харкову додали ще вісім таких машин (номери 3010 – див. фото вище, 3014, 3021, 3028, 3031, 3052, 3058 та 3064).

Щоправда, адміністрація міста зробила жителям Брно подарунок: 15 березня 2025 року для прощання з легендарними першими у місті низькопідлоговими тролейбусами на маршрути востаннє вийшли кілька машин Skoda 21Tr (див. відео нижче).

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В цей день три подаровані Харкову тролейбуси працювали на маршруті Česká – Slovanské náměstí – Přívrat – Anthropos – Čtvrtě – Kohoutovice, будиночок єгеря і назад. Це були не тільки прощальні, але й благодійні поїздки: разовий квиток коштував 50 чеських крон, що в конвертації відповідає 93,6 грн.

Зазвичай навіть одноденний квиток з необмеженою кількістю поїздок коштує менше – 90 чеських крон (168,4 грн).

Після 16:00 усі три "харківські" тролейбуси вирушили до лікарні Богуніце. Там пройшла фотосесія та офіційно відбулося прощання з пасажирськими машинами, що стали візитівкою головного міста Південноморавської метрополії й тепер служитимуть українському місту-партнеру.

Завантаження тролейбусів 21Tr для Харкова відбулося на майданчику поблизу злітно-посадкової смуги аеропорту Туран. Фото: DPMB

Таким чином місто завершило експлуатацію тролейбусів Skoda 21Tr. З одного із найбільших в країні парків цих машин (64 од.) лише дві залишаться в Брно. Один (№ 3030) транспортна компанія триматиме для ретро-поїздок, а другий (№3063) працюватиме у статиці як експонат Технічного музею.

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Це не перший подарунок електротягового транспорту з Брно для Харкова. Восени 2022 року три тролейбуси 14Tr міська адміністрація Брно передала місту-партнеру. Окрім цього, Брно передало Харкову дев’ять трамваїв T6A5 (три у 2022 році й шість наприкінці 2024 року). Оскільки транспортні засоби проходили регулярне технічне обслуговування й генеральні (капітальні) ремонти, то чехи гарантували українським електротранспортникам ще не один рік надійної роботи цих машин.