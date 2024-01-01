І три роки не пройшло: прийнято довгожданний закон про гуманітарний громадський транспорт

За прийняття законопроєкта №12177-1 проголосувало 278 депутатів. Проти чи тих, хто утримався, не було. Про це на своїй ФБ-сторінці повідомив заступник очільника Міністерства розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

"Нарешті комунальні підприємства можуть офіційно використовувати транспорт, який громади отримують як гуманітарну допомогу, для перевезення пасажирів", – написав він у своєму пості.

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За повідомленням Сергія Деркача, в ході повномасштабної війни громади отримали майже 800 автобусів, десятки трамваїв та тролейбусів, а також вагони метро. Однак їх використання було під забороною, оскільки усі ввезені на митну територію гуманітарні товари не можуть використовуватися в комерційному секторі.

Громадський транспорт під це підпадав, оскільки проїзд у ньому платний. А плата за проїзд – є прямим атрибутом комерційної діяльності. Про це редакція Авто24 писала ще рік тому.

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Експерти Авто24 тоді навели приклад, що чи не єдиним містом, де законно використовувався подарований в гуманітарних пакетах допомоги громадський транспорт, став Харків. Саме там у комунальному транспорті безплатний проїзд і він не надає платних послуг.

Не менш мудро вчинили у Вінниці. Там відмовилися приймати в подарунок від мерії німецького міста Мюнстер 12-метрові автобуси VDL Сitea lle 120. Вони просто викупили цей транспорт за символічну плату в 1 євро і на законних підставах використовували хоча й не нові, але добротні пасажирські машини екологічного формату Євро-5.

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За словами Сергія Деркача, прийняття відповідного закону допоможе покращити як міську, так і приміську логістику пасажирів, адже подекуди через нестачу автобусів чи іншого громадського транспорту це ускладнювало переміщення людей в межах міста чи району.

Що змінюється:

транспорт від благодійників (автобуси від Євро-3 і вище) тепер можна використовувати на маршрутах;

врегульовано передачу іншим громадам або підприємствам;

знято правову невизначеність, яка стримувала донорів і місцеву владу.

"Це – вихід із глухого кута, який стримував розвиток транспортної системи там, де вона сьогодні найбільш потрібна. Подарований транспорт більше не буде іржавіти в гаражах", – підкреслив Сергій Деркач.