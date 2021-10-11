Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів в інтерв'ю РБК-Україна про встановлення камер контролю швидкості та розподіл отриманих від них коштів.

На першому етапі встановлення камер автофіксації у Києві та Київській області, нажаль, не призвело до зниження кількості ДТП. Навпаки, у деякі місці кількість аварій була майже удвічі більшою ніж за аналогічний період до встановлення камер. Проте, приблизно за рік роботи спідкамів вони принесли понад 376 млн гривень (14 мільйонів доларів) у вигляді штрафів.

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Саме тому у МВС планують значно збільшити кількість камер контролю швидкості на дорогах. Встановлювати їх обіцяють у “місцях концентрації ДТП”.

“Ми виходимо з місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. Безумовно, камери можна встановити скрізь, але коли ми бачимо, що на території України є, скажімо там, 2000-2500 місць концентрації ДТП, то наше першочергове завдання – це встановлення камер спостереження і відповідних комплексів автофіксації саме там. Тими темпами, якими на сьогодні це впроваджується, ми можемо це зробити років приблизно за 15”, - вважає Євгеній Єнін.

“Водночас є більш креативні ідеї. Ми хотіли би вийти вже незабаром з ініціативою в законодавчому порядку встановити систему розподілу надходжень від штрафів за порушення правил дорожнього руху. На нашу думку, від 10 до 30% надходжень від цих штрафів могли би скеровуватись до місцевих громад, які встановлюють відповідні комплекси автофіксації в місцях, погоджених з Національною поліцією, і з тим, щоб розвивати дорожню інфраструктуру”, - висловлює пропозицію Євгеній Єнін.

Нагадаємо, що зараз на українських дорогах вже встановлено 178 камер фіксації швидкості.