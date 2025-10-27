В Україні на вантажівки почали встановлювати тахографи SMART 2

Починаючи з жовтня 2025 року, українські інсталятори тахографів отримали офіційні дозволи та починають встановлювати смарт-тахографи нового покоління SMART 2. Раніше це могли робити лише європейські компанії. Українські перевізники стали одними з перших учасників транспортних послуг не з країн Євросюзу, які отримали таку можливість.

Одним з перших українських підприємств отримало дозвіл ПП "Світахо" з Рівненщини. Виданий допуск буде діяти цілий рік, до 26 жовтня 2026 року. Про новий статус компанії йдеться на ФБ-сторінці "Світахо".

Дієва інтеграція в процес перевезень ЄС

Процедура видачі карток до смарт-тахографів та їхнє обслуговування в Україні можливими завдяки домовленостям Мінрозвитку з Європейською Комісією. Це вважається великим інтеграційним кроком в сегмент автомобільних вантажних перевезень Євросоюзу.

Як повідомив Мінрозвитку, ця процедура "наразі недоступна для країн, що не є членами Європейського Союзу".

Завдяки цьому документу, ПП "Світахо" сьогодні офіційно розпочало встановлювати в українські фури тахографи нового покоління. Фото: Мінрозвитку громад



Що SMART 2 дає нашим перевізникам

Сучасний електронний пристрій SMART 2 автоматично реєструє час роботи, відпочинку, швидкість, пробіг і GPS-локацію транспортного засобу, що сприяє зростання безпеки дорожнього руху, запобігає перевтомі водіїв і зменшує ризик маніпуляцій із даними.

“Щоб це стало можливим ми спеціально домовились з Європейським Союзом, адже такі картки не передбачені для держав без членства в ЄС. Тож більше ніяких випадків, коли бізнес купує нову вантажівку з смарт-тахографом, завозить до України, а потім…. встановлює туди старішу версію, бо «смарти» неможливо обслуговувати в Україні – не буде! ", – зазначив під час заходу заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

Що запропонувала "Світахо"

Згадана вище компанія ПП "Світахо" ще на початку серпня повідомила про надходження в Україну нового покоління тахографів SMART 2 та почала пропонувати цей продукт на ринку.

Що саме дає новий тахограф:

підтримка дистанційного контролю (DSRC);

вбудований модуль GNSS (GPS + Galileo);

покращений захист від маніпуляцій;

реєстрація прикордонних перетинів;

підготовка до обміну даними з митними та контрольними органами;

професійне навчання майстрів СТО, установників та водіїв з питань:

встановлення та калібрування SMART 2

обслуговування та зчитування даних

дотримання законодавства ЄС та вимог SENT / E-TOLL

У "Світахо" запровадили курси майстрів, техніків-електриків СТО з установлення, калібрування та обслуговування цифрових тахографів нового покоління. Фото: Світахо

Як Україна впроваджуватиме SMART 2

Наразі в Україні вже є 15 центрів, що забезпечують обслуговування смарт-тахографів. Відповідної домовленості досягнуто під час перемовин щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС.

Цей прилад є обов’язковим для всіх вантажних транспортних засобів вагою понад 3,5 т і пасажирських, які виконують рейси протяжністю понад 150 км. З липня 2026 року SMART 2 повинні будуть стояти і на “бусах” масою до 3,5 т, які виконують міжнародні перевезення в ЄС. В Україні вже їздять вантажівки з новими тахографами. А орієнтовно з липня 2027 року тахограф другого покоління буде обовʼязковим в і Україні.