Вантажівку DAF XD 450 переробили в мобільну палату для пацієнтів з надмірною вагою

Така карета з ліжком та обладнанням інтенсивної терапії революціонізує невідкладну допомогу. Завдяки такому комплектуванню кубоподібного фургона є можливість транспортувати хворих, які потребують інтенсивної терапії, в набагато кращих умовах, ніж у класичних реанімобілях.

Машина інтенсивної терапії з ходовою на шасі DAF XD 450 FA 4×2 та усією комплектацією обійшлася платникам податків у 870 000 євро. За словами представника мерії Хеалта Хачера, "така інвестиція є ще одним кроком до модернізації системи охорони здоров’я та підтримки сучасної екстреної служби".

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Про інноваційну карету медичної допомоги пишуть heute.at та ряд інших ресурсів. Експерти припускають, що це, ймовірно, найсучасніший та єдиний в Європі транспортний засіб з мобільною палатою інтенсивної терапії на шасі десятитонної машини.

Карета медичної допомоги буде задіяна за двома основними напрямками. У першому випадку передбачено транспортування пацієнтів інтенсивної терапії між лікарнями, а у другому – для професійного догляду за людьми з ожирінням у невідкладних медичних ситуаціях.

Якщо авто довго стояло, акумулятор міг розрядитись. Але це не означає, що його обов'язково потрібно замінити. За допомогою зарядного пристрою Bosch можна відновити працездатність автомобільного та багатьох інших АКБ. Наприклад тих, які використовуються не за призначенням, для освітлення своїх осель під час блекаутів. Рекламна інформація

Фото: Деніз Ауер

Для перевезення пацієнтів вагою до 300 кг автомобіль обладнали спеціальною кормовою підіймальною платформою. Це аналог бортового ліфта, якими оснащують звичайні вантажівки продуктової чи промислової групи товарів, але в адаптованій версії для переміщення ліжка-каталки.

Однією з головних інновацій є нові надсучасні ноші у вигляді ліжка на колесах. Цей атрибут укомплектований 16 медичними приладами. Його загальна вантажність становить 600 кілограмів, з яких під обладнання та апаратуру відведено 300 кг і стільки ж для перевезення хворого з надмірною вагою.

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Така каталка забезпечує плавне транспортування пацієнтів з машини в стаціонар чи навпаки без відключення важливих систем інтенсивної терапії. З-поміж основних приладів таке ліжко на колесах отримало апарат штучної вентиляції легенів, перфузори, монітор діагностики тощо.

Автомобіль такого призначення отримав удосконалену систему амортизації. Вона відповідає найкращим зразкам пасажирських машин, що притаманно автобусам далекого сполучення. Тому тут хід не такий як у вантажівках, а значно м’якший, завдяки системі плавного гасіння амплітуди коливань та віброзахисту.

Фото: Деніз Ауер

DAF XD 450 на короткому шасі 4×2 укомплектований повністю пневматичною підвіскою, повним комплектом камер, які замінюють дзеркала, і додатковим склінням правої частини кабіни. В моторній ніші стоїть 11-літровий двигун потужністю 450 к. с.

Для захисту пацієнтів від зовнішніх перешкод під час руху двигун, ніша автономного дизельного електрогенератора, салон з сендвіч-панелей мають посилену звукоізоляцію. Центральний монітор дозволяє рятувальній команді стежити за життєво важливими параметрами пацієнтів у режимі реального часу.

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Водій майже 10-тонної машини також отримав новітні технології безпеки транспортного засобу в дорозі та системи допомоги. Цифрові бічні дзеркала підвищують чіткість, асистенти повороту зменшують ризик під час повороту, а асистент світлофора допомагає водієві екстреної допомоги мінімізувати маневри при гальмуванні та прискоренні.