Ринкова капіталізація компанії Ілона Маска перевершила цей показник у німецького автогіганта.

На фондовій біржі Tesla (TSLA) оцінюється вище за Daimler – материнську компанію Mercedes-Benz.

Показник ринкової капіталізації – це вартість об'єкта, розрахована на основі поточної ринкової (біржової) ціни. Рівень капіталізації Tesla зростає, завдяки посиленню позицій на ринку електрокарів з успіхом Model 3 та стрімкому зростанню сектору енергетичних рішень.

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Незважаючи на те, що Daimler виробляє набагато більше автомобілів, ніж Tesla і має значно довшу історію, прибутки німецького концерну знижувались упродовж останніх місяців. Погіршилась ситуація і через повсемісну заборону і обмеження дизелів, що зменшило обсяг таких машин у портфелі Daimler.

Фото: Tesla оцінюється у $63,18 млрд, Daimler – у $62,89 млрд / Еlectrek

Минулого року компанія Daimler зробила кілька інвестицій, щоб прискорити електрифікацію свого модельного ряду. Коли Mercedes-Benz оголосив про інвестування у електрокари 1 млрд доларів, Ілон Масск пожартував, що у цифрі бракує ще одного нуля. Але вже в 2017 році компанія Daimler оголосила, що до 2022 року у цей сектор буде покладено 11 мільярдів доларів і компанія матиме 10 моделей електрокарів.

Першим новим електричним автомобілем від компанії буде Mercedes-Benz EQC, який має надходити у виробництво наступного року.

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