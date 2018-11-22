Така колаборація дозволила б компанії Tesla швидше запропонувати ринку власний електричний фургон.

Ілон Маск написав у своєму Твіттері, що було б непогано отримати “глайдери” від Mercedes-Benz eSprinter для будівництва власних мікроавтобусів.

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Shame that’s not a Tesla VAN. Because we REALLY REALLY REALLY REALLY need a good tough as nails electric trades van. We burn fuel like crazy. — Dragonmyass (MFF) (@ScaleyMurrsuit) 19 ноября 2018 г.



“Глайдерами” нещодавно звільнений голова компанії Tesla називає кузови ти шасі електричних фургонів. Запозичивши їх у eSprinter, компанія маска зможе додати до них свої батареї, силуву установку та програмне забезпечення, аби розширити лінійку свої моделей швидше.

Lot on our plate, so it’s either get van gliders (no battery, powertrain or compute tech) from Daimler & produce sooner or do all & produce later. Not a big difference to total vehicles produced either way. Priority list is Model Y, solar roof tiles, pickup, semi, Roadster. — Elon Musk (@elonmusk) 19 ноября 2018 г.



Маск також зазначив, що хоч це й непогана ідея, та на черзі стоять значно важливіші питання: “Пріоритетний список – модель Y, сонячна черепиця для даху, пікап, вантажівка Semi, родстер”.

Варто зауважити, що Daimler та Tesla раніше вже досить тісно співпрацювали. У 2009 році компанія Daimler витратила 50 мільйонів доларів на придбання 10-відсоткової частки в Тесла, а трохи раніше Tesla постачала батареї та силові установки для Mercedes-Benz B-класу.

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