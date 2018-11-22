Така колаборація дозволила б компанії Tesla швидше запропонувати ринку власний електричний фургон.
Ілон Маск написав у своєму Твіттері, що було б непогано отримати “глайдери” від Mercedes-Benz eSprinter для будівництва власних мікроавтобусів.
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“Глайдерами” нещодавно звільнений голова компанії Tesla називає кузови ти шасі електричних фургонів. Запозичивши їх у eSprinter, компанія маска зможе додати до них свої батареї, силуву установку та програмне забезпечення, аби розширити лінійку свої моделей швидше.
Маск також зазначив, що хоч це й непогана ідея, та на черзі стоять значно важливіші питання: “Пріоритетний список – модель Y, сонячна черепиця для даху, пікап, вантажівка Semi, родстер”.
Варто зауважити, що Daimler та Tesla раніше вже досить тісно співпрацювали. У 2009 році компанія Daimler витратила 50 мільйонів доларів на придбання 10-відсоткової частки в Тесла, а трохи раніше Tesla постачала батареї та силові установки для Mercedes-Benz B-класу.
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