Війна в Україні спонукала європейців до переробки класичної спецтехніки: як вони це роблять

Експериментальна розробка перед цим успішно пройшла апробацію з телескопічним навантажувачем. Як пише щотижневик Ritz Herald, партнером виступила компанія Liebherr, спеціалісти якої консультували розробників з конструкторського бюро Hintsteiner.

Експерти вже зазначають, що продемонстрована інноваційна модульна система, розроблена спільно з Liebherr, суттєво підвищує безпеку цивільного та комунального транспорту в зонах високого ризику.

Головна привабливість в тому, що вона дозволяє швидко переобладнати будівельні та логістичні транспортні засоби. Мова йде не тільки про тестовий навантажувач з телескопічною стрілою, але й про фронтальні навантажувачі, автомобільні крани, машини транспортної логістики та інший транспорт.

Потреба в цивільних машинах з модульною технологією бронювання надалі буде тільки зростати – часи такі настали. Фото: Hintsteiner

Для зони ліквідації наслідків обстрілу

Практика сьогодення показала, що у сучасному нестабільному середовищі транспортні засоби, що використовуються в зонах відбудови як от Україна чи сектор Газа, інших регіонах стихійних лих, стикаються з безпрецедентними ризиками.

Це можуть бути як вибухи побутового газу, так і керованих авіабомб, ракет, "шахедів", чи просто кулі або уламки артилерійських снарядів.

З усіх сторін машину та її оператора вберігає модульний захист рівня STANAG 2. Фото: Hintsteiner

Як це не прикро, але досі не існувало жодного готового до виходу на ринок гнучкого рішення для захисту цих типів машин. Окремі намагання були, але вони обмежувалися спецзамовленнями на одну-дві машини.

"Hi2Protect виникла з критичної потреби. Хоча багато транспортних засобів мають захищені кабіни для своїх екіпажів, їхні основні компоненти, включаючи гідравліку, електроніку та силові агрегати, залишаються дуже вразливими. Наша система усуває це слабке місце, забезпечуючи працездатність транспортних засобів, коли це найбільше потрібно", – заявили у Hintsteiner Defence.

Легкий, практичний та безпечний

Нова система модульного захисту Hi2Protect базується на багаторічному досвіді Hintsteiner у високопродуктивних композитах, армованих волокном.

Розроблена конструкція "підключи та захищай" дозволяє легко встановлювати або знімати систему протягом кількох годин, не вимагаючи структурних модифікацій чи спеціальних дозволів.

Попри на невелику вагу, система забезпечує балістичний захист до рівня STANAG 2, гарантуючи безпеку без шкоди для корисного навантаження чи маневровісті.

З потенціалом подвійного призначення

Систему модульного захисту Hi2Protect виправдано можна визнати як вкрай необхідним інструментом як армійського використання чи служб порятунку, так і для цивільного використання в зоні гуманітарних та будівельних операцій.

Модульна технологія бронювання передбачає застосування цього принципу захисту до усіх типів та розмірів спецтехніки й транспортно-логістичних машин. Фото: Hintsteiner

Завдяки потенціалу подвійного використання для цивільного та військового застосування, така техніка неоціненно важлива для підтримки масштабних інфраструктурних проєктів, ліквідації наслідків стихійних лих та місії цивільного захисту.

Захист людей передусім

Відтак модулі Hi2Protect зі складних вуглецевих конструкцій для бронезахисту цивільних машин розцінюються як безпека, ефективність та доступність. Йдеться не лише про захист обладнання, але й про захист людей та забезпечення прогресу в найскладніших операційних умовах.