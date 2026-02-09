Водіїв для роботи на комерційному транспорті вчитимуть під відеонаглядом

Нова процедура зміни статусу чи підготовки проходитиме під патронатом Міністерства розвитку громад та територій. Своїм Наказом № 1728 відомство врегулювало діяльність навчальних центрів і процедури підтвердження професійної компетентності водіїв.

Як йдеться в релізі Мінрозвитку, весь процес спрямовано на виконання євроінтеграційних зобов’язань, в т.ч. на відповідність вимогам Директиви щодо кваліфікації та періодичної підготовки водіїв.

Прозорість та контроль якості навчання

Відтак увесь процес підготовки кандидатів для отримання кваліфікаційної картки водія за процедурою так званого "коду 95" має бути забезпечений повною фото- та відеофіксацією навчального процесу та іспитів.

Задля цього запроваджується обов’язкова фото‑ та відеофіксація навчальних занять, тестувань/іспитів та засідань атестаційної комісії Мінрозвитку щодо визнання навчальним центром. Рішення та протоколи оприлюднюються на офіційному веб‑сайті міністерства.

Гнучкість навчання для водіїв

Водії з чинними документами (сертифікатом професійної компетентності водія) можуть розширювати категорії або проходити навчання за скороченими програмами – лише з модулів, яких раніше не опановували.

Офіційно дозволено дистанційну, дуальну та змішану форми, оновлено навчальні модулі (зокрема щодо безпеки, навантаження ТЗ, сучасних тахографів.

Комунікація з навчальним центром може вестись у електронному форматі, тобто запрошення для навчання, повідомлення чи матеріали можуть передаватись онлайн-засобами.

З серпня 2025 року наявність такого навчання є обов’язковою для відповідності ліцензійним вимогам для міжнародних перевезень пасажирів або вантажів.



Що вже є у заліку

Наше законодавство й до цього вважало, що водії на міжнародних рейсах повинні періодично проходити таке навчання. Минулого року близько 40 тисяч водіїв завершили згадані курси та отримали сертифікат професійної компетентності водія.

Важливо, що свідоцтва навчальних центрів, видані раніше, зберігають чинність на свій строк і переоформлюються на безстрокові за умови подання документів навчальними центрами.

Загалом станом на лютий 2026 року в Україні нараховується понад 60 тисяч професійних водіїв. Це водії, що отримали сертифікат професійної компетентності – тобто пройшли навчання на так званий "код 95".

Нині в Україні вже 30 навчальних центрів забезпечують відповідне навчання.

За європейськими стандартами

Оновлення спрямовані на спрощення державного регулювання, цифровізацію взаємодії та підвищення якості і прозорості навчального процесу, зокрема попередження "фейкового" або неповного навчання. Наказ вже зареєстрований у Міністерстві юстиції України.

“Професійна підготовка водіїв вантажівок та автобусів – це питання безпеки, якості перевезень і довіри до ринку. Навчання спрямоване на те, щоб водії отримували нові знання з безпеки на транспорті, домедичної допомоги та супутніх тем. Важливо, що йдеться не про формальний підхід до таких занять, а про реальне навчання та іспити. Для того щоб заняття відбувались не "на папері", ми і оновлюємо вимоги до прозорості процесу та паралельно передбачаємо гнучкі формати занять" – зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.