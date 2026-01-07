Водіїв фур нідерландська поліція тепер визнає за бездомних

Покарання водіїв на цій підставі досягло нового рівня. Щоправда, таке покарання водіям вантажівок під час перерви та відпочинку у недозволених місцях стало масовим лише у муніципалітеті Влардінген.

Як пише 40ton.net, там місцева влада вирішила ставитися до водіїв, які роблять перерви, так само як до безпритульних. Специфічне невеличке містечко поруч із портом Роттердама втомилося від незаконного паркування вантажівок.

Місцева влада нацькувала поліцію

Зазвичай паркуються фури на узбіччях доріг, поблизу житлових масивів та в інших подібних місцях. Коли усі чинні та стандартні процедури забезпечення дотримання правил стали неефективними, до муніципального адміністративного законодавства було введено спеціальні положення, що застосовуються на місцевому рівні та встановлюються місцевою радою, щоб полегшити поліції накладання штрафів.

Відтак згідно з цими місцевими правилами, "розміщення транспортного засобу на дорозі з метою використання його як місця для сну" вважається формою "сну на вулиці або в громадському місці". Це розглядається так само як спати на лавці в парку, ставити намет біля тротуару або спати в порожній закинутій будівлі.

Скільки коштує ночівля в кабіні

Отож водій вантажівки, який робить перерву на відпочинок та сон десь на узбіччі дороги чи на з'їзді біля неї, тут вважається бездомна людина.

Попри те, що суми штрафів не уточнюються, цей розмір все-таки чималий. Згідно з правилами, стандартний штраф у Нідерландах за ніч у забороненій зоні становить 170 євро плюс 9 євро адміністративних зборів. У конвертації це буде приблизно 8 957 гривень.

А тепер порівняємо

Редакція Авто24 вирішила поцікавитися, наскільки це відрізняється від вартості ночівлі у придорожньому готелі. Моніторинг цін показав, що середня вартість номера в придорожньому готелі в Нідерландах коливається від €70-€100 (приблизно 3 503 - 5000 грн) за ніч у бюджетних варіантах або невеликих готелях за містом.

У великих містах ціни можуть бути вищими, особливо в Амстердамі, але у будь-якому разі бюджетний варіант буде значно дешевшим від штрафу.