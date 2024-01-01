Як оформити угоду купівлі-продажу вживаного авто, коли не працюють сервіси МВС

Хакерська атака на державні бази даних в Україні стала причиною збоїв у різних реєстрах, в тому числі реєстрації автомобілів. Тому наразі недоступні послуги укладання угод купівлі-продажу вживаних авто. Нових авто це не стосується, їх можна оформити в СЦ МВС.

Щоб купити чи продати авто, на сьогодні існує кілька методів – укладання договорів купівлі-продажу з відстроченою реєстрацією, у нотаріуса чи передача техпаспорта.

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Перший варіант, які цього року освоїли перекупи автомобілів – укладання договорів купівлі-продажу з відстроченою реєстрацією, стверджує Auto-Consulting. Це договір під зобов'язання, що покупець переоформить авто з 2025 року, коли запрацює ця послуга.

Укласти таку угоду продавець і покупець можуть зараз, а офіційно оформити його у сервісному центрі – згодом.

Але тут є багато нюансів, адже без доступу до реєстрів такі угоди несуть багато ризиків. Зокрема, цілком можливо, що на транспорт попереднього власника існує обтяження, заборона відчуження, або потрібна згода дружини-чоловіка. І навіть коли попередній власник впевнений, що таких обтяжень не має, без перевірки за реєстрами цього вам не встановить ніхто, а сам власник може цього і не знати.

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Переоформлення у нотаріуса цілком можливе. Причому мова не лише про довіреність, в тому числі генеральна, але й укладення повноцінного договору купівлі-продажу. В цьому випадку нотаріус перевірить авто за базою обтяжень. Однак все одно після відновлення баз даних машину доведеться зареєструвати, отримати номерні знаки та власний техпаспорт.

Нагадаємо, що передаючи автомобіль за дорученням, не відбувається передача власності, тож власник може в будь-який момент відкликати цей документ.

До речі чи дійсна довіреність у разі смерті власника

Найбільш ризикований варіант – купівля “за техпаспортом”. Під час такої угоди продавець лише передає свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу продавцю і ніде не оформляє правові відносини цього факту. Їздити з чужим документом можна цілком законно – жоден поліцейський не затримає водія авто, який їздить з наявним “техпаспортом” іншої людини. Однак продати таке авто можна лише аналогічним чином. Не кажучи вже про те, що юридично авто належить саме тому, хто вписаний документ.

Висновок Авто24

В кожному з описаних методів не виникає юридична передача права власності на автомобіль. Тому краще не ризикувати, та все ж дочекатися відновлення реєстрів і спокійно переоформити автомобіль пізніше.