Неймовірна спека, яка добралася до України, не просто створює дискомфорт автомобілістам. Цього літа справи настільки серйозні, що вже існує загроза безпеці руху. “Авто 24” зібрав поради медиків та досвідчених драйверів про те, як не втратити контроль над собою під час їзди у спеку.

Висока температура в салоні значно погіршує працездатність водія. Навіть при +25о С водій зберігає необхідну уважність не більше 4 – 5 годин. А при +30о С працездатність драйвера обмежується вже 2-ма годинами. Між тим, у салоні авто навіть під час руху не рідкість ще більша температура. Тобто якщо в машині “під сорок” градусів, водієві взагалі не можна рушати з місця.

Температура понад 25о С суттєво знижує працездатність людини. Щодо водія – він втрачає спроможність концентрувати увагу.

Читайте також: Що не можна залишати в машині у спеку

Як поводитися під час спеки у машині

Автомобіль, як і кожне фізичне тіло, нагрівається на сонці. Значно підсилює проблему велика площа скла в салоні – парниковий ефект допомагає сонцеві швидко прогріти салон легковика. Послабити негативний вплив високої температури на організм людини можна, якщо правильно поводитися під час спеки у машині.

Обов’язково висипайтеся . Висока температура викликає в організмі нестачу кисню, а та, своєю чергою, сонливість. Тому перед поїздкою треба добре поспати, щоби ці дві причини не накладалися одна на одну.

Пийте більше води. Саме надходження води запобігає кисневому голодуванню тканин організму.

Не переїдайте . Надмірна їжа, особливо жирна та солодка, прискорює втрату вологи з організму.

Після стоянки на сонці не рушайте з місця, доки добре не провітрите машину, оскільки на сонці температура в інтер’єрі легко сягає +60 С. І відповідно, таку ж температуру мають більшість деталей інтер’єру.

Спрямовуйте потік свіжого повітря з системи вентиляції на ноги – саме на них багато рецепторів, які передають тілу інформацію про температуру.

Слідкуйте за самопочуттям . Якщо відчуваєте, що з вами щось не так, не чекайте розвитку симптомів для розуміння ситуації, а відразу зупиняйтеся.

Не відволікайтеся під час руху. Розмореної від спеки людини і без того важко сконцентрувати свою увагу на дорозі.

Нічний відпочинок (та й не лише нічний) треба організувати у прохолодному місці – готелі з кондиціонером, старому будинку з прохолодним мікрокліматом тощо, у підвальному приміщенні врешті решт.

Важливе правило для автомобіліста у спеку – не залишати машину на відкритому сонці.

Читайте також: Автомобіль якого кольору нагрівається на сонці сильніше

Як полегшити спеку у дорозі

Багато чим у намаганнях успішно пережити спеку в машині може допомогти і техніка. Приділіть трохи уваги автомобілю, і він стане вашим союзником у мандрівках в літню спеку.

Приведіть до ладу кондиціонер . Так, це іноді обходиться недешево, але наслідки аварії через перевтому все одно будуть дорожчими.

Якщо кондиціонера немає, організуйте в машині добру вентиляцію. Тобто таку, яка не створить протягів, але забезпечить постійне надходження свіжого повітря, багатого киснем.

Не давайте машині нагрітися. Уникайте паркування на сонці, обов’язково шукайте тінь. Перш ніж нагрітий парниковим ефектом до 60 о – 70 о С салон вичахне бодай до 30 о С, вам доведеться проїхати “з вітерцем” не один і не два кілометри.

Використовуйте захисні екрани та шторки, причому не лише під час стоянки. Бокові вікна з сонячної сторони не буде зайвим затуляти навіть на ходу, адже парниковий ефект в закленому салоні виникає без прив’язки до стану покою машини.

Парниковий ефект підіймає температуру в салоні до 60оС. Деталі темного кольору нагріваються до 70оС: о кермо та важелі можна обпекти руки. Тому важливо затуляти скло на парковці.

Рекомендація Авто 24

Плануючи поїздки в особливо спекотні дні, беріть до уваги фактор високої температури. Навіть якщо у вас є кондиціонер, це не означає, що при +40оС за бортом у вас в салоні буде повний комфорт. А крім того, спека може вплинути на інші чинники, які завадять вашій безпеці: неприємності через втому інших водіїв або, скажімо, пошкодження покриття дороги від високої температури. Тож можливо, краще планувати рух у рані ранкові години і вечірній час, коли сонце вже не пече з тією силою.

Читайте також: Як поводитись водіям у спеку