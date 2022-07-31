Небывалая жара, накрывшая всю Европу, не просто создает дискомфорт автомобилистам. Этим летом дела настолько серьезны, что имеет место угроза безопасности движения. "Авто 24" собрал советы медиков и опытных драйверов о том, как не потерять контроль над собой во время езды в жару.
Высокая температура в салоне значительно ухудшает работоспособность водителя. Даже при +25о С водитель сохраняет необходимую внимательность лишь в пределах 4 – 5 часов. А при +30о С работоспособность драйвера ограничивается уже двумя часами. Между тем, в салоне авто даже во время движения не редкость еще большая температура. То есть строго говоря, получается, что когда в машине "под сорок" градусов, водителю вообще нельзя трогаться с места.
Температура более 25о С существенно снижает работоспособность человека. Водитель теряет возможность концентрировать внимание.
Читайте также: Что нельзя оставлять в машине на жаре
Как вести себя во время жары в машине
Автомобиль как и каждое физическое тело нагревается на солнце. Значительно усугубляет проблему наличие большой площади остекления в салоне – парниковый эффект помогает солнцу быстро прогреть "населенное пространство" легковушки. Ослабить негативное влияние высокой температуры на организм человека можно, если правильно вести себя во время жары в машине.
- Обязательно высыпайтесь. Высокая температура вызывает в организме недостаток кислорода, а это в свою очередь – сонливость. Поэтому перед поездкой нужно хорошо поспать, чтобы эти две причины не накладывались друг на друга.
- Пейте больше воды. Именно поступление воды предотвращает кислородное голодание тканей организма.
- Не переедайте. Чрезмерная пища, особенно жирная и сладкая, ускоряет потерю влаги из организма.
- После стоянки на солнце не трогайтесь с места, пока хорошо не проветрите машину, поскольку на солнце температура в интерьере легко достигает +60о С. И соответственно, такую же температуру имеют большинство деталей интерьера.
- Направляйте поток свежего воздуха из системы вентиляции на ноги – именно на них много рецепторов, передающих телу информацию о температуре.
- Следите за самочувствием. Если чувствуете, что с вами что-то не так, не ждите развития симптомов для понимания ситуации, а сразу останавливайтесь.
- Не отвлекайтесь во время движения. Разморенному от жары человеку и так трудно сконцентрировать свое внимание на дороге.
- Ночной отдых (да и не только ночной) нужно организовать в прохладном месте – гостинице с кондиционером, старом доме с прохладным микроклиматом, в подвальном помещении, наконец.
Важное правило для автомобилиста в жару – не оставлять машину на открытом солнце.
Читайте также: Автомобиль какого цвета нагревается на солнце сильнее
Как облегчить жару в пути
В попытках успешно пережить жару в машине может помочь и техника. Уделите немного внимания автомобилю, и он станет вашим союзником в путешествиях в летнюю жару.
- Приведите в порядок кондиционер. Да, это иногда обходится недешево, но последствия аварии из-за переутомления все равно будут дороже.
- Если нет кондиционера, организуйте в машине хорошую вентиляцию. То есть такую, которая не создаст сквозняков, но обеспечит постоянное поступление свежего воздуха, богатого кислородом.
- Не давайте машине нагреться. Избегайте парковки на солнце, обязательно ищите тень. Прежде чем нагретый парниковым эффектом до 60о – 70о С салон остынет хотя бы до 30о С, вам придется проехать "с ветерком" не один и не два километра.
- Используйте защитные экраны и шторки, причем не только при стоянке. Боковые окна с солнечной стороны не будет лишним заслонять даже на ходу, ведь парниковый эффект в остекленном салоне возникает без привязки к состоянию покоя машины.
Парниковый эффект поднимает температуру в салоне до 60о С. Детали темного цвета нагреваются до 70о С: о руль и рычаги можно обжечь руки. Поэтому так важно закрывать стекло на парковке.
Рекомендация Авто 24
Планируя поездки в особо жаркие дни, учитывайте фактор высокой температуры. Даже если у вас есть кондиционер, это не значит, что при +40оС за бортом у вас в салоне будет полный комфорт. А кроме того, жара может повлиять на другие факторы, которые помешают вашей безопасности: неприятности из-за усталости других водителей или, скажем, повреждения покрытия дороги от высокой температуры. Так что возможно лучше планировать движение в ранние утренние часы и в вечернее время, когда солнце уже не печет с той силой.
Читайте также: Как вести себя водителям в жару