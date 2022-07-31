Небывалая жара, накрывшая всю Европу, не просто создает дискомфорт автомобилистам. Этим летом дела настолько серьезны, что имеет место угроза безопасности движения. "Авто 24" собрал советы медиков и опытных драйверов о том, как не потерять контроль над собой во время езды в жару.

Высокая температура в салоне значительно ухудшает работоспособность водителя. Даже при +25о С водитель сохраняет необходимую внимательность лишь в пределах 4 – 5 часов. А при +30о С работоспособность драйвера ограничивается уже двумя часами. Между тем, в салоне авто даже во время движения не редкость еще большая температура. То есть строго говоря, получается, что когда в машине "под сорок" градусов, водителю вообще нельзя трогаться с места.

Температура более 25о С существенно снижает работоспособность человека. Водитель теряет возможность концентрировать внимание.

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Как вести себя во время жары в машине

Автомобиль как и каждое физическое тело нагревается на солнце. Значительно усугубляет проблему наличие большой площади остекления в салоне – парниковый эффект помогает солнцу быстро прогреть "населенное пространство" легковушки. Ослабить негативное влияние высокой температуры на организм человека можно, если правильно вести себя во время жары в машине.

Обязательно высыпайтесь. Высокая температура вызывает в организме недостаток кислорода, а это в свою очередь – сонливость. Поэтому перед поездкой нужно хорошо поспать, чтобы эти две причины не накладывались друг на друга.

Пейте больше воды. Именно поступление воды предотвращает кислородное голодание тканей организма.

Не переедайте. Чрезмерная пища, особенно жирная и сладкая, ускоряет потерю влаги из организма.

После стоянки на солнце не трогайтесь с места, пока хорошо не проветрите машину, поскольку на солнце температура в интерьере легко достигает +60 о С. И соответственно, такую ​​же температуру имеют большинство деталей интерьера.

Направляйте поток свежего воздуха из системы вентиляции на ноги – именно на них много рецепторов, передающих телу информацию о температуре.

Следите за самочувствием. Если чувствуете, что с вами что-то не так, не ждите развития симптомов для понимания ситуации, а сразу останавливайтесь.

Не отвлекайтесь во время движения. Разморенному от жары человеку и так трудно сконцентрировать свое внимание на дороге.

Ночной отдых (да и не только ночной) нужно организовать в прохладном месте – гостинице с кондиционером, старом доме с прохладным микроклиматом, в подвальном помещении, наконец.

Важное правило для автомобилиста в жару – не оставлять машину на открытом солнце.

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Как облегчить жару в пути

В попытках успешно пережить жару в машине может помочь и техника. Уделите немного внимания автомобилю, и он станет вашим союзником в путешествиях в летнюю жару.

Приведите в порядок кондиционер. Да, это иногда обходится недешево, но последствия аварии из-за переутомления все равно будут дороже.

Если нет кондиционера , организуйте в машине хорошую вентиляцию. То есть такую, которая не создаст сквозняков, но обеспечит постоянное поступление свежего воздуха, богатого кислородом.

Не давайте машине нагреться. Избегайте парковки на солнце, обязательно ищите тень. Прежде чем нагретый парниковым эффектом до 60 о – 70 о С салон остынет хотя бы до 30 о С, вам придется проехать "с ветерком" не один и не два километра.

Используйте защитные экраны и шторки, причем не только при стоянке. Боковые окна с солнечной стороны не будет лишним заслонять даже на ходу, ведь парниковый эффект в остекленном салоне возникает без привязки к состоянию покоя машины.

Парниковый эффект поднимает температуру в салоне до 60о С. Детали темного цвета нагреваются до 70о С: о руль и рычаги можно обжечь руки. Поэтому так важно закрывать стекло на парковке.

Рекомендация Авто 24

Планируя поездки в особо жаркие дни, учитывайте фактор высокой температуры. Даже если у вас есть кондиционер, это не значит, что при +40оС за бортом у вас в салоне будет полный комфорт. А кроме того, жара может повлиять на другие факторы, которые помешают вашей безопасности: неприятности из-за усталости других водителей или, скажем, повреждения покрытия дороги от высокой температуры. Так что возможно лучше планировать движение в ранние утренние часы и в вечернее время, когда солнце уже не печет с той силой.

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