З початку року понад 250 тисяч транспортних засобів було зареєстровано в Україні вперше, з них лише 86 тисяч – нових. Уживані автівки, ввезені з-за кордону, мають значний попит. У цьому грає роль відносно невисока вартість їх за кордоном. Проте легалізація авто в Україні часто коштує дорожче, ніж сам автомобіль.

Читайте також: Під час перереєстрації авто будуть додатково перевірки за реєстрами

Придбати авто в іншій країні – це лише перший крок. В Україні транспортний засіб потрібно розмитнити, сплативши чи не найвищі у світі податки та збори, пройти етап сертифікації, зібрати всі необхідні документи та зареєструвати його у сервісному центрі МВС.

Після розмитнення потрібно отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з органів сертифікації. Далі варто звернутися до Експертної служби МВС для дослідження авто, під час якого перевірять справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів.

І вже фінальний етап, після проходження усіх кіл інстанцій та збору документів – зареєструвати авто у сервісному центрі МВС. Для цього спочатку треба взяти талон на реєстрацію транспортного засобу, що перебував в експлуатації за кордоном, у терміналі в приміщенні сервісного центру МВС або онлайн через функціонал е-запис.

Перелік документів для першої реєстрації:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації — договір купівлі-продажу);

реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;

документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);

висновок про експертне дослідження транспортного засобу.

Після реєстрації транспортного засобу власник або його представник отримує номерний знак і свідоцтво про реєстрацію авто в Україні.

Звертаємо увагу, що при першій реєстрації легкового автомобіля сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Він залежить від вартості легкового транспортного засобу, яка зазначена у митній декларації.

Читайте також: На ринок США "викинуть" десятки тисяч вживаних Tesla

У 2024 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкових транспортних засобів, крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами становить :