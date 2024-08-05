ФОТО: Головний сервісний центр МВС|
Вперше зареєструвати у сервісному центрі МВС
З початку року понад 250 тисяч транспортних засобів було зареєстровано в Україні вперше, з них лише 86 тисяч – нових. Уживані автівки, ввезені з-за кордону, мають значний попит. У цьому грає роль відносно невисока вартість їх за кордоном. Проте легалізація авто в Україні часто коштує дорожче, ніж сам автомобіль.
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Придбати авто в іншій країні – це лише перший крок. В Україні транспортний засіб потрібно розмитнити, сплативши чи не найвищі у світі податки та збори, пройти етап сертифікації, зібрати всі необхідні документи та зареєструвати його у сервісному центрі МВС.
Після розмитнення потрібно отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з органів сертифікації. Далі варто звернутися до Експертної служби МВС для дослідження авто, під час якого перевірять справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів.
І вже фінальний етап, після проходження усіх кіл інстанцій та збору документів – зареєструвати авто у сервісному центрі МВС. Для цього спочатку треба взяти талон на реєстрацію транспортного засобу, що перебував в експлуатації за кордоном, у терміналі в приміщенні сервісного центру МВС або онлайн через функціонал е-запис.
Перелік документів для першої реєстрації:
- паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);
- документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації — договір купівлі-продажу);
- реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;
- документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);
- висновок про експертне дослідження транспортного засобу.
Після реєстрації транспортного засобу власник або його представник отримує номерний знак і свідоцтво про реєстрацію авто в Україні.
Звертаємо увагу, що при першій реєстрації легкового автомобіля сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Він залежить від вартості легкового транспортного засобу, яка зазначена у митній декларації.
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У 2024 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкових транспортних засобів, крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами становить :
- не перевищує або дорівнює 499 620 грн – сплачується 3%;
- більше ніж 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн – сплачується 4%;
- більше ніж 878 120 грн – сплачується 5%.