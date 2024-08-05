Укр
Ру

Как пройти первую регистрацию автомобиля

Как впервые зарегистрировать авто, бывшее в эксплуатации за рубежом, в сервисном центре МВД.
Как впервые зарегистрировать автомобиль - Auto24

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|

Впервые зарегистрировать в сервисном центре МВД

Евгений Гудущан
logo6 августа, 11:00
logo0
logo0 мин
РЕКЛАМА

С начала года более 250 тысяч транспортных средств было зарегистрировано в Украине впервые, из них только 86 тысяч – новых. Подержанные машины, ввезенные из-за границы, пользуются значительным спросом. В этом играет роль относительно невысокая стоимость их за рубежом. Однако легализация авто в Украине часто стоит дороже, чем сам автомобиль.

Читайте также: Во время перерегистрации авто будут дополнительно проверки по реестрам

Купить авто в другой стране – это только первый шаг. В Украине транспортное средство нужно растаможить, оплатив едва ли не самые высокие в мире налоги и сборы, пройти этап сертификации, собрать все необходимые документы и зарегистрировать его в сервисном центре МВД.

После растаможки нужно получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из органов сертификации. Далее следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто, во время которого проверят подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.

И уже финальный этап, после прохождения всех кругов инстанций и сбора документов – зарегистрировать авто в сервисном центре МВД. Для этого сначала надо взять талон на регистрацию транспортного средства, находившегося в эксплуатации за рубежом, в терминале в помещении сервисного центра МВД или онлайн через функционал е-запись.

Перечень документов для первой регистрации:

  • паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя);
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузово-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации - договор купли-продажи);
  • регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;
  • документ, о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);
  • заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

После регистрации транспортного средства владелец или его представитель получает номерной знак и свидетельство о регистрации авто в Украине.

Обращаем внимание, что при первой регистрации легкового автомобиля уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Он зависит от стоимости легкового транспортного средства, которая указана в таможенной декларации.

Читайте также: На рынок США "выбросят" десятки тысяч подержанных Tesla

В 2024 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых транспортных средств, кроме легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями составляет :

  • не превышает или равен 499 620 грн – уплачивается 3%;
  • больше 499 620 грн, но не превышает или равен 878 120 грн – уплачивается 4%;
  • больше чем 878 120 грн – уплачивается 5%.
#Автомобилисту #Советы