С начала года более 250 тысяч транспортных средств было зарегистрировано в Украине впервые, из них только 86 тысяч – новых. Подержанные машины, ввезенные из-за границы, пользуются значительным спросом. В этом играет роль относительно невысокая стоимость их за рубежом. Однако легализация авто в Украине часто стоит дороже, чем сам автомобиль.

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Купить авто в другой стране – это только первый шаг. В Украине транспортное средство нужно растаможить, оплатив едва ли не самые высокие в мире налоги и сборы, пройти этап сертификации, собрать все необходимые документы и зарегистрировать его в сервисном центре МВД.

После растаможки нужно получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из органов сертификации. Далее следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто, во время которого проверят подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.

И уже финальный этап, после прохождения всех кругов инстанций и сбора документов – зарегистрировать авто в сервисном центре МВД. Для этого сначала надо взять талон на регистрацию транспортного средства, находившегося в эксплуатации за рубежом, в терминале в помещении сервисного центра МВД или онлайн через функционал е-запись.

Перечень документов для первой регистрации:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя);

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузово-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации - договор купли-продажи);

регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;

документ, о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);

заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

После регистрации транспортного средства владелец или его представитель получает номерной знак и свидетельство о регистрации авто в Украине.

Обращаем внимание, что при первой регистрации легкового автомобиля уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Он зависит от стоимости легкового транспортного средства, которая указана в таможенной декларации.

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В 2024 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых транспортных средств, кроме легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями составляет :