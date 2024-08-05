ФОТО: Главный сервисный центр МВД|
Впервые зарегистрировать в сервисном центре МВД
С начала года более 250 тысяч транспортных средств было зарегистрировано в Украине впервые, из них только 86 тысяч – новых. Подержанные машины, ввезенные из-за границы, пользуются значительным спросом. В этом играет роль относительно невысокая стоимость их за рубежом. Однако легализация авто в Украине часто стоит дороже, чем сам автомобиль.
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Купить авто в другой стране – это только первый шаг. В Украине транспортное средство нужно растаможить, оплатив едва ли не самые высокие в мире налоги и сборы, пройти этап сертификации, собрать все необходимые документы и зарегистрировать его в сервисном центре МВД.
После растаможки нужно получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из органов сертификации. Далее следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто, во время которого проверят подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.
И уже финальный этап, после прохождения всех кругов инстанций и сбора документов – зарегистрировать авто в сервисном центре МВД. Для этого сначала надо взять талон на регистрацию транспортного средства, находившегося в эксплуатации за рубежом, в терминале в помещении сервисного центра МВД или онлайн через функционал е-запись.
Перечень документов для первой регистрации:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения через уполномоченного представителя);
- документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузово-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации - договор купли-продажи);
- регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;
- документ, о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);
- заключение об экспертном исследовании транспортного средства.
После регистрации транспортного средства владелец или его представитель получает номерной знак и свидетельство о регистрации авто в Украине.
Обращаем внимание, что при первой регистрации легкового автомобиля уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Он зависит от стоимости легкового транспортного средства, которая указана в таможенной декларации.
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В 2024 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легковых транспортных средств, кроме легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями составляет :
- не превышает или равен 499 620 грн – уплачивается 3%;
- больше 499 620 грн, но не превышает или равен 878 120 грн – уплачивается 4%;
- больше чем 878 120 грн – уплачивается 5%.