Мешканці прифронтового містечка задонатили для ЗСУ мотоцикли та автомобіль

Цього разу отримувачем мотоциклів МТ-10 та одного автомобіля став легендарний 20-й окремий полк безпілотних систем К-2. Про викликаних з фронту для отримання техніки захисників з’явилася цікава розповідь на ФБ-сторінці Охтирської міської територіальної громади.

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Захисникам передали два вантажні мотоцикли МТ-10 "Дніпро" з боковим причепом. Відео про це можна побачити тут. Хоча така техніка давно вже не випускається, обидва байки в добротному стані.

Фото: мерія Охтирки

Місцеві майстри перебрали двигуни, замінили гуму, акумулятори й навіть пофарбували в темно-зелений матовий колір. Змін зазнав і причеп. Замість класичної пасажирської коляски на причіпній боковій рамі з третім колесом зварили вантажний кузов.

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Таке виконання зручне для транспортно-логістичних завдань з підвезення боєкомплекту, амуніції, харчових продуктів чи навіть каністр з водою. При потребі у мотоциклетному кузові з високими бортами можна відправити в тил до стабілізаційного пункту двох сидячих поранених. Ще один легко поранений може сісти за водієм.

Фото: мерія Охтирки

При цьому майстри за погодження з бійцями повністю проігнорували світлові прилади. Виняток зроблено лише передній фарі. Плафони поворотів на мотоциклі попереду та позаду, на щитку колеса причепа після фарбування навіть не ставили.

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Стоп-сигнали також відсутні, оскільки такий транспорт буде їздити там, де це все зайве. До того ж автоінспекція у фронтовій смузі взагалі відсутня.

Фото: мерія Охтирки

Також на легковий автомобільний причіп завантажили для підрозділу безпілотників ще й чотиридверний автомобіль "Москвич-2140" білого кольору. Армійці кажуть, що і йому робота знайдеться, оскільки ця машина не примхлива до ґрунтових доріг.

Для наступного траншу Охтирська громада готує ще два мотоцикли МТ-10. Вони також будуть у вантажному виконання бокового причепа. Ще один мотоцикл готується під бойові задачі, але яким він буде не уточнюється.