Одна з найпоширеніших причин зупинки двигуна у дорозі - коли з баку не йде бензин в паливну систему. При цьому деякі несправності паливної системи можна усунути своїми силами навіть у польових умовах.

Коли бензиновий двигун ні сіло ні впало зупиняється у дорозі, причини треба шукати по двох напрямках: системі запалювання чи паливній системі. Причому найбільш ймовірна провина саме запалювання: електрика з електронікою зазвичай є найслабкішою ланкою. Але і бензонасос зі своєю периферією може принести сюрприз, особливо, якщо машина вже не молода.

Бензин має подаватися у циліндр у певній кількості, тож бензонасос впливає на характер роботи двигуна. Причиною повного страйку двигуна може бути, відповідно, повна відмова помпи.

Отже, ви перевірили запалювання і переконалися, що іскра на свічках є. Значить, причину відмови двигуна треба шукати у пальному. Якщо мотор не заводиться і не працює взагалі ніяк, значить найвірогідніша причина – страйк бензонасосу або проблеми з паливопроводом від баку до двигуна. Оскільки в експлуатації в Україні перебувають бензинові силові агрегати двох типів, розглянемо шляхи ремонту окремо.

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Карбюраторний двигун

Власники сучасних автомобілів з інжекторним мотором можуть відразу переходити до наступної глави. А водіям карбюраторної техніки скажемо, що на їхньому авто практично будь-яку з проблем паливної системи можна вирішити у польових умовах. На відміну від інжекторних, але про це нижче. Варіанти поламки можуть бути такі.

Сміття та відкладення . Нечасто, але буває, що забився “лускою” окислів та корозії трубопровід. Спробуйте продути його насосом для коліс, а то й – буквально власним ротом. Трапляється, що засмітилася сітка-фільтр у бензонасосі або – сітка на вході в карбюратор. Рішення: прочистити, промити, продути або (тимчасово) видалити геть.

Бензонасос (помпа). У ньому може продірявитися діафрагма або відмовити клапан. Діафрагму можна тимчасово замінити товстою поліетиленовою плівкою. У клапані може зламатися пружинка (замінюйте її підходящою, наприклад, переробіть пружину від авторучки), стертися пелюстка або сідло (спробуйте притерти нерівності “наждачкою” або, скажімо, пилочкою для нігтів).

Механічний бензонасос карбюраторного мотору має два традиційно слабких місць: діафрагма (дві жовті) на штоку 5 і клапани 7.

Навіть якщо вам не вдасться привести діафрагму або клапан в ідеальний стан, бензонасос може працювати на половину потужності. Це значить, що на невисоких обертах двигун довезе вас до місця ремонту. Головне скласти потім помпу так, щоб з неї не тік бензин. Пошкоджену прокладку також можна тимчасово замінити товстою плівкою або картоном.

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Замість бензонасосу

На карбюраторній машині ремонту помпи є альтернатива. Ефективний спосіб номер один – накачати в бак насосом для коліс трохи повітря, яке своїм тиском буде витискувати пальне до двигуна. Між іншим, подібним чином облаштовували подання пального на машинах перших генерацій сто років тому. Тут є кілька умов.

Якщо пристосувати шинний вентиль і довгий шланг до пластикової пляшки з бензином, пасажир може тримати її в руках вище рівня карбюратора – щоб доїхати додому без бензонасосу.

Щоб у баку тримався тиск, треба перекрити всі трубки, що йдуть з нього, крім основної, що прямує до карбюратора. Маються на увазі дренажна та так звана “обратка”. До речі, саме до однієї з них і можна під’єднати повітряний насос. Відключати який не треба, нехай лежить, наприклад, у багажнику і править за свого роду запірний клапан. У деяких геть старих машин дренажний отвір зроблений у пробці бензобака, тож доведеться заглушити його шматком поліетиленової плівки. І не накачуйте багато повітря: бак легко деформується, роздуваючись в усі боки.

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Спосіб замінити бензонасос номер два – створити мінібак із стандартної пластикової пляшки. Знадобиться яка-небудь м’яка трубка, яку треба буде пропустити через корок пляшки і під’єднати до карбюратора. До речі, корок від вина дає дуже добрий результат – забезпечити герметичність найпростіше саме з нею. Пляшку треба надійно закріпити вище карбюратора, щоб бензин надходив до нього самопливом. Ключовий момент – саме закріплення пляшки, адже життєво важливо зробити це так, щоб вона не зірвалася і щоб бензин не проливався і не загрожував пожежею. Бувалі водії прив’язують таку пляшку до склоочисників, до замка та до навісів капоту.

Інжектор

Відремонтувати електробензонасос інжекторної машини не так просто. Іноді хоча б тому, що його пластиковий корпус не завжди вважається розбірним. Але розглянемо можливі причини відмови по черзі.

Бензопомпа інжектора зазвичай ховається під заднім сидінням. Витягнути його для прочищення або заміни фільтра можна з набором найпростішого інструменту.

Перегорів запобіжник. Почути, чи включається моторчик бензонасоса, можна у перші секунди після увімкнення запалення – ще до увімкнення стартера. Якщо легкого гудіння немає, значить, перш за все треба перевірити, чи не перегорів запобіжник. Визначайте, який саме вам потрібен, за схемою на кришці блоку запобіжників.

Проблеми з проводкою або реле. Проводка може перетертися або засмучувати власника поганим контактом у роз’ємах. На старих машинах може відмовити реле, які власне вмикає помпа. Знайти його можна в блоці запобіжників, але навряд чи у вас буде з собою запасне. Іноді буває доцільніше не розбиратися у польових умовах з проблемами проводки, а провести напряму проводи, наприклад, від розетки підкурювача. Згодиться будь-який ізольований шнур, наприклад, від першого-ліпшого побутового електроприладу на 220 В. Головне тут – розібратися, на які саме клемі на кришці помпи подавати “плюс” і “мінус”. Підкажемо, що крім живлення помпи тут зазвичай є ще два проводи – покажчика рівня палива та лампочки резерву. “Мінус” легко впізнати по тому, що він десь поряд підключається до “маси” кузову.

Забився сітчастий фільтр у “стакані” помпи. Його доведеться прочищувати (наприклад, у своїх відрядженнях журналісти “Авто 24” одного разу зробили це зубною щіткою). Майте на увазі, бруд часто непомітний для неозброєного ока. Найскладніше тут – дістатися до помпи, яка зазвичай закріплена вгорі паливного бака.

Вибрати реле та запобіжник, відповідальні за електробензонасос, можна лише за допомогою підказки – таблиці на кришці відсіку або в мануалі.

Рекомендація “Авто 24”

Коли маєте справу з бензином, нічого не робіть поспіхом та навмання. Не докладайте надмірних зусиль, щоб нічого не зламати, не робіть непевних з’єднань трубопроводів і, наприклад, не використовуйте при ремонті сумнівні, неперевірені матеріали – скажімо, пластик, який розчиняється у бензині. Адже навіть якщо, на перший погляд, ваша недбалість не позначилася на результаті, проблема може проявитися за кілька кілометрів, вже у русі, коли ви можете і не помітити протікання пального. А воно, знайшовши собі шлях назовні, може спричинити пожежу з усіма неприємними наслідками. І відразу після повернення до дому замініть усі тимчасові конструкції на стандартні – і бажано якісні! – деталі.

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