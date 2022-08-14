Отсутствие подачи бензина из бака – одна из двух самых распространенных причин остановки двигателя в пути. При этом некоторые из неисправностей топливной системы можно устранить своими силами даже в полевых условиях.

Когда бензиновый двигатель ни с того ни с сего останавливается в дороге, причины прежде всего надо искать по двум направлениям: система зажигания и топливная система. Причем наиболее вероятна вина именно зажигания: электричество с электроникой обычно является самым слабым звеном. Но и бензонасос со своей периферией щедрый на сюрпризы, особенно, если машина давно уже не молода.

Бензин должен подаваться в цилиндр в определенном количестве, поэтому бензонасос влияет на характер работы двигателя. Причиной полной забастовки двигателя может быть полный отказ насоса.

Итак, вы проверили зажигание и убедились, что искра на свечах есть. Значит, причину отказа двигателя нужно искать в горючем. Если мотор не заводится и не работает вообще никак, значит самая вероятная причина – забастовка бензонасоса или проблемы с топливопроводом от бака к двигателю. Поскольку в эксплуатации в Украине находятся бензиновые силовые агрегаты двух типов, рассмотрим алгоритмы ремонта по отдельности.

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Карбюраторный мотор

Владельцы современных автомобилей с инжекторным мотором могут сразу переходить к следующей главе. А водителям карбюраторной техники скажем, что на их авто практически любую проблему топливной системы можно решить в полевых условиях. (В отличие от инжекторных, но об этом ниже.). Варианты поломки могут быть следующие.

Мусор и отложения . Нечасто, но бывает, что чешуйки окислов и коррозии забили трубопровод. Попытайтесь продуть его насосом, а то и буквально собственным ртом. Случается, что засорилась сетка-фильтр в бензонасосе или сетка на входе в карбюратор. Решение: прочистить, промыть, продуть или (временно) удалить.

Бензонасос. В нем может прохудиться диафрагма или отказать клапан. Диафрагму можно временно заменить толстой полиэтиленовой пленкой. В клапане ломается пружинка (заменяйте ее подходящей, например, переделайте пружину от авторучки), стирается лепесток или его седло (попробуйте притереть неровности "наждачкой" или, скажем, пилочкой для ногтей).

Механический бензонасос карбюраторного мотора имеет два традиционно слабых места: диафрагма (две желтые) на штоке 5 и клапаны 7.

Даже если вам не удастся привести диафрагму или клапан в идеальное состояние, бензонасос может работать на половину мощности. Это означает, что на низких оборотах мотор довезет вас до места ремонта. Главное, собрать бензонасос так, чтобы из него не бежал бензин. Поврежденную прокладку, к слову, можно временно заменить толстой пленкой или картоном.

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Вместо бензонасоса

На карбюраторной машине ремонту бензонасоса есть альтернатива. Эффективный способ номер один – накачать в бак насосом немного воздуха, который своим давлением будет выжимать топливо к двигателю. (Между прочим, подобным образом обустраивали подачу горючего на машинах первых поколений сто лет назад.) Но здесь есть несколько условий.

Если приспособить шинный вентиль и длинный шланг к пластиковой бутылке с бензином, пассажир может держать ее в руках выше уровня карбюратора – чтобы доехать домой без бензонасоса.

Чтобы в баке держалось давление, надо перекрыть все идущие из него трубки, кроме основной, направляющейся к карбюратору. Имеются в виду дренажная и так называемая обратка. Кстати, именно к одной из них можно подсоединить насос. Отключать который не надо, пусть лежит, например, в багажнике и служит своего рода запорным клапаном. В некоторых старых машинах дренажное отверстие сделано в пробке бензобака, поэтому придется заглушить его куском полиэтиленовой пленки. И не накачивайте много воздуха: бак легко деформируется, раздуваясь во все стороны.

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Способ заменить бензонасос номер два – создать минибак из стандартной пластиковой бутылки. Потребуется также какая-нибудь мягкая трубка, которую нужно будет пропустить через пробку бутылки и подсоединить к карбюратору. Кстати, буквально пробковая пробка от вина дает очень хороший результат – обеспечить герметичность при проведении шланга проще всего именно с ней. Бутылку надо надежно закрепить выше карбюратора, чтобы бензин поступал к нему самотеком. Ключевой момент – именно закрепление бутылки, ведь жизненно важно сделать это так, чтобы она не сорвалась и чтобы бензин не проливался и не угрожал пожаром. Бывалые водители привязывают такую ​​бутылку к стеклоочистителям, к замку или к навесам капота.

Инжектор

Отремонтировать электробензонасос инжекторной машины не так-то просто. Иногда хотя бы потому, что его пластиковый корпус не всегда считается разборным. Да и перегоревшие обмотки спрятанного внутри электромоторчика замене не подлежат. Но рассмотрим возможные причины отказа по порядку.

Бензонасос инжектора обычно прячется под задним сиденьем. Вытащить его для прочистки или замены фильтра можно с набором простейшего инструмента.

Перегорел предохранитель. Услышать, включается ли моторчик бензонасоса, можно в первые секунды после зажигания – еще до включения стартера. Если легкого гудения нет, значит, прежде всего нужно проверить, не перегорел ли предохранитель. Определяйте, какой именно вам нужен, по схеме на крышке блока предохранителей или в заводском мануале.

Проблемы с проводкой или реле. Проводка может перетереться или огорчать владельца плохим контактом в разъемах. На подержанных машинах может отказать реле, которое собственно и включает насос. Найти его можно в блоке предохранителей, но вряд ли у вас будет с собой запасное. Иногда целесообразнее не разбираться в полевых условиях с проблемами жгутов, а провести напрямую провод, например, от розетки подкуривателя. Подойдет любой изолированный шнур, например, от первого попавшегося бытового электроприбора на 220 В. Главное здесь – разобраться, на какие именно клеммы на крышке насоса подавать "плюс" и "минус". Подскажем, что кроме питания насоса здесь обычно есть еще два провода – указателя уровня топлива и лампочки резерва. “Минус“ обычно черного цвета и легко узнается по тому, что где-то рядом подключается к массе кузова.

Забился сетчатый фильтр в стакане насоса. Его придется прочищать – например, в одной из командировок журналисты "Авто 24" однажды сделали это зубной щеткой. Имейте в виду, грязь часто незаметна для невооруженного глаза. Сложнее всего здесь – добраться до насоса, который обычно закреплен вверху топливного бака.

Выбрать реле и предохранитель, ответственные за электробензонасос, можно с помощью подсказки – таблицы на крышке отсека или в мануале.

Рекомендация “Авто 24”

Когда имеете дело с бензином, ничего не делайте наспех и наугад. Не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы ничего не сломать, не делайте сомнительных соединений трубопроводов и, например, не используйте при ремонте сомнительные, непроверенные материалы – скажем, растворимый в бензине пластик. Ведь даже если на первый взгляд ваша небрежность не сказалась на результате, проблема может проявиться через несколько километров, уже в движении, когда вы можете и не заметить утечки топлива. А оно, найдя себе путь наружу, может привести к пожару со всеми неприятными последствиями. И сразу же по возвращении домой замените все временные конструкции на стандартные – и желательно качественные! – детали.

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