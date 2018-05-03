Відомі гонщики намалювали траси своєї мрії. Добре, що одразу не узялись їх будувати.

Спортивний відділ каналу CNN запропонував пілотам Haas, McLaren та Mercedes уявити ідеальний автодром та спробувати зобразити його на папері. Гонщики також мали обрати підходящу локацію для свого треку – будь-де на планеті.

Стоффела Вандорн (McLaren )



- Мій трек був би в Новій Зеландії. Дуже далеко. Я б почав конструювати з головної прямої, яка насправді не була б прямою. Тому що ми [пілоти] не любимо прямі. Зате там був би величезний перепад висот: на найнижчій точці – абсолютно сухо, але підйом на найвищу вів би прямо в сніг. Чи створять такий коли-небудь? У мене немає ні найменшої надії – не думаю, що це технічно можливо.

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Фернандо Алонсо (McLaren)



- Я б побудував свій трек в моєму рідному місті – північна Іспанія дуже гарна. У ньому [автодромі] був би великий напівовал – враження після Індіанаполіса. А ось тут зробив би вузьку шпильку – приблизно як в першому повороті Остіна. Думаю, тут можна було б пустити трек під гору, щоб поворот виявився сліпим. І це був би дуже довгий автодром. Я люблю такі траси і довгі кола – на 4-5 хвилин. Тож зробив би довжину кілометрів на п'ятнадцять. З таким розміром в нього можна було б втиснути мільйони людей, щоб вони бігали по колу або стояли в кожному секторі треку. Коли його реалізують? Думаю, до 2023-му року. За п'ять років.

Кевін Магнуссен (Haas)



- Думаю, я б будував трек в Данії [в Роскілле], щоб у мене теж була домашня гонка. І робив би його міксом з відомих і крутих поворотів з календаря Формули-1. Наприклад, вписуємо сюди “Про Руж” – а ось сюди однозначно великий пагорб. А тут нам буде потрібна ще одна шпилька, щоб зробити трохи більше місця [для обгонів]. Де б там були трибуни або повороти імені Кевіна Магнуссена? Так скрізь! Чи є реальні шанси втиснути його в календар? Ні!

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Ромен Грожан (Haas)



- Помістив би свою трасу наполовину в Швейцарії, наполовину у Франції. Прямо як я сам. Досить важко її представити. Давайте почнемо з прямої лінії, це досить просто. Потім нехай буде велика шпилька – гарне місце для обгонів... А потім знову спустимося до озера. Так, у нас неодмінно було б озеро! І трохи риби. А найкраща оглядова точка була б тут, на вершині гори. Чи можливо це реалізувати на ділі? Абсолютно ні! Моя мама – художник, якщо вона це побачить, то приб'є мене!

Льюїс Хемілтон (Mercedes)



- Я б хотів побачити його в Майамі. І це був би найбільш запаморочливий автодром, який тільки можна взагалі уявити. Щось абсолютно божевільне. Вниз по ось цій вулиці в цей бік будуть гаражі з видом на пляж. Ось в цьому місці пілоти входили б в похилий поворот, а потім слідувала б шикана. А ось тут був би спіралевидний сектор, що піднімається вгору.

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