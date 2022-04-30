Під час війни ризик позбутися автомобіля просто на вулиці чи у власному подвір’ї доволі великий. Ризикувати життям, сперечаючись з озброєними людьми, не варто, але можна захистити своє майно в інший спосіб.

В окупації є велика ймовірність зустрітись з нелюдами, які погрожуючи зброєю, можуть забрати ваш автомобіль. Тож заздалегідь спробуйте зменшити привабливість вашої машини.

Це може спрацювати у випадку, якщо вам вдасться зімітувати може й не дуже стару, але добряче підтоптану машину – зношену, погано відремонтовану після ДТП, недоглянуту та запущену. В залежності від ваших можливостей, тут можна піти двома шляхами – спрощеним та більш грунтовним.

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Страшко на швидку руку

Надати машині вигляд не потрібної нікому, крім її власника, іноді можна і без великих витрат коштів та часу.

Кузов. Не мийте машину кілька тижнів. Не те щоб навмисне заляпайте кузов багнюкою (це відразу впадає в око), а нехай фарба вкриється шаром строї засохлої пилюки. Це невимушено замаскує добрий стан лакофарбового покриття, який своєю чергою є свідченням того, що машина або не бита, або якісно відремонтована.

Вікна . Окремо наголосимо – чисті вікна також неприпустимі. Сяюче чисте скло надає святкового вигляду навіть безнадійно вбитій машині.

Колеса. Велику роль у візуальному сприйнятті авто відіграють колеса. Краще, якщо це будуть сталеві диски, без ковпаків та з іржею на видному місці. Можливо, ваші зимові колеса мають саме такий або схожий вигляд, але ж зимова гума не має бути новою, з глибоким протектором. Засохлий бруд на боковинах шин, як то кажуть, вітається.

Немодні штамповані диски візуально додають машині віку та пробігу. Головне – знайти страшненькі зовні, але не криві екземпляри для своєї моделі

Зайві отвори. Важке враження на спостерігача справляють “зайві” отвори на кузові. Тож буде корисним до кращих часів видалити зі свого місця, наприклад, якусь невідповідальну світлотехніку: повторювач поворотів, окремо розташовану передню або задню протитуманку.

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Молдинги . У деяких моделей неважко демонтувати деталі зовнішнього декору – наприклад, частину молдингів. Але це треба робити вибірково, щоб не було враження навмисного шкідництва.

Нерівні зазори між кузовними деталями. Це не завжди просто, але можна спробувати відстебнути, наприклад, кріплення бампера там, де він стикується з фарою.

Зрозуміло, що досвідчене око професійного сервісмена встановить реальну вартість кожного окремого недоліка. Але всі вони у комплексі створюють більш-менш цілісний образ машини, на яку незабаром чекає кілька ремонтів.

Відсутні деталі зовнішнього оздоблення додають машині занедбаності, а “організувати” такі вади неважко. Не забудьте заклеїти отвори скотчем.

Спотворюємо грунтовно

Витративши додатково до першого варіанту певну кількість грошей та часу, можна візуально перетворити машину на геть “вбиту”. При чому розглянемо лише конвертовані перетворення, які можна практично без наслідків для машини обнулити, повернувши її до первинного стану.

Деталі кузова . Йдеться лише про ті деталі, які кріпляться не на зварюванні, а на болтах або кліпсах: решітка радіатора чи бампер.

Фари. Ефектний прийом – зняти фару. Машину без головного світла зловмисники оберуть в останню чергу.

Відсутність зовнішніх недешевих деталей натякає на те, що і з начинням у машини може бути не все гаразд

Дзеркала. Машина без дзеркала заднього виду теж менше приваблює, ніж ціла. У багатьох випадках можна зняти не дзеркало цілком, а самий лише корпус, що набагато дешевше.

Насамкінець додамо, що з цього переліку “диверсій” можна запозичити лише частину позицій – це теж буде добре.

Рекомендація “Авто 24”

Якою б страшненькою не стала врешті решт ваша машина, можна додати до фактору непривабливості ще один рівень безпеки: менше користуйтеся нею, тримаючи у зачиненому гаражі. Певно, не треба пояснювати: чим менше людей будуть бачити цінну вас машину, тим менше шансів, що вона потрапить на очі окупанту чи мародеру.

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