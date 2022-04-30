В войну риск лишиться автомобиля прямо на улице или в собственном дворе достаточно велик. Рисковать жизнью, споря с вооруженными людьми, не стоит, но можно защитить свое имущество другим способом.
В оккупации есть серьезный риск встретиться с рашистами, которые, угрожая оружием, могут забрать ваш автомобиль. Чтобы уменьшить эту возможность, попробуйте уменьшить привлекательность вашей машины.
Это может сработать в случае, если вам удастся сымитировать может и не очень старую, но изрядно подтоптанную машину – изношенную, плохо отремонтированную после ДТП, неухоженную и запущенную. В зависимости от ваших возможностей здесь можно пойти двумя путями – упрощенным и более основательным.
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Страшко на скорую руку
Придать машине вид не нужной никому, кроме ее владельца, иногда можно и без больших затрат средств и времени.
- Кузов. Не мойте машину несколько недель. Не то чтобы нарочно заляпайте кузов грязью (это сразу бросается в глаза), а пусть краска покроется слоем старой засохшей пыли. Это непринужденно замаскирует хорошее состояние лакокрасочного покрытия, которое в свою очередь является свидетельством того, что машина либо не бита, либо была отремонтирована качественно. Отдельно подчеркнем – чистые стекла также недопустимы. Сияющее чистое стекло придает праздничный вид даже безнадежно “убитой” машине.
Колеса. Большую роль в визуальном восприятии авто играют колеса. Лучше, если это будут стальные диски, без колпаков и с ржавчиной на видном месте. Возможно, ваши зимние колеса выглядят именно так или похоже, но зимняя резина не должна быть новой, с глубоким протектором. Засохшая грязь на боковинах шин, как говорится, приветствуется.
Немодные штампованные диски визуально добавляют машине возраста и пробега. Главное – найти страшненькие снаружи, но не кривые экземпляры для своей модели
- Лишние отверстия. Тяжелое впечатление на наблюдателя производят "лишние" отверстия на кузове. Так что будет полезным до лучших времен удалить со своего места, например, какую-то неответственную светотехнику: повторитель поворотов, отдельно расположенную переднюю или заднюю противотуманку.
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- Молдинг. В некоторых моделях несложно демонтировать детали внешнего декора – например, часть молдингов. Но это нужно делать выборочно, чтобы не было впечатления умышленного вредительства.
- Неровные зазоры между кузовными деталями. Это не всегда просто, но можно попытаться перекосить лючок бензобака или отстегнуть, например, крепление бампера там, где он стыкуется с фарой.
Понятно, что опытный глаз профессионального сервисмена установит реальную стоимость каждого отдельного недостатка. Но все в комплексе они создают более или менее целостный образ машины, которую вскоре ждет несколько ремонтов.
Отсутствующие детали наружной отделки придают машине заброшенный вид, а "организовать" такие изъяны нетрудно. И не забудьте заклеить отверстия скотчем.
Искажаем основательно
Потратив дополнительно к первому варианту определенное количество денег и времени, можно визуально превратить машину в "убитую". Причем рассмотрим только конвертируемые преобразования, которые можно практически без последствий для машины обнулить, вернув их в первоначальное состояние.
- Подробности кузова. Речь идет только о тех деталях, которые крепятся не на сварке, а на болтах или клипсах: решетка радиатора, бампер.
- Фары. Эффективный приём – снять фару. Машина без световых прибор мало кому нужна.
Отсутствие внешних недешевых деталей намекает на то, что и с начинкой у машины может быть не все в порядке.
- Зеркало. Его снять легко, а водителю без него – никуда. Во многих случаях можно снять не зеркало целиком, а один лишь корпус, что намного дешевле.
В заключение добавим, что из этого перечня “диверсий” можно взять только часть позиций – это тоже будет неплохо.
Рекомендация “Авто 24”
Какой бы страшненькой ни стала ваша машина, можно добавить к фактору непривлекательности еще один уровень безопасности: меньше пользуйтесь ею, держа в закрытом гараже. Наверное, не нужно объяснять: чем меньше людей будут видеть ценную вас машину, тем меньше шансов, что она попадется на глаза оккупанту или мародеру.
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