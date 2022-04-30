В войну риск лишиться автомобиля прямо на улице или в собственном дворе достаточно велик. Рисковать жизнью, споря с вооруженными людьми, не стоит, но можно защитить свое имущество другим способом.

В оккупации есть серьезный риск встретиться с рашистами, которые, угрожая оружием, могут забрать ваш автомобиль. Чтобы уменьшить эту возможность, попробуйте уменьшить привлекательность вашей машины.

Это может сработать в случае, если вам удастся сымитировать может и не очень старую, но изрядно подтоптанную машину – изношенную, плохо отремонтированную после ДТП, неухоженную и запущенную. В зависимости от ваших возможностей здесь можно пойти двумя путями – упрощенным и более основательным.

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Страшко на скорую руку

Придать машине вид не нужной никому, кроме ее владельца, иногда можно и без больших затрат средств и времени.

Кузов. Не мойте машину несколько недель. Не то чтобы нарочно заляпайте кузов грязью (это сразу бросается в глаза), а пусть краска покроется слоем старой засохшей пыли. Это непринужденно замаскирует хорошее состояние лакокрасочного покрытия, которое в свою очередь является свидетельством того, что машина либо не бита, либо была отремонтирована качественно. Отдельно подчеркнем – чистые стекла также недопустимы. Сияющее чистое стекло придает праздничный вид даже безнадежно “убитой” машине.

Колеса. Большую роль в визуальном восприятии авто играют колеса. Лучше, если это будут стальные диски, без колпаков и с ржавчиной на видном месте. Возможно, ваши зимние колеса выглядят именно так или похоже, но зимняя резина не должна быть новой, с глубоким протектором. Засохшая грязь на боковинах шин, как говорится, приветствуется.

Немодные штампованные диски визуально добавляют машине возраста и пробега. Главное – найти страшненькие снаружи, но не кривые экземпляры для своей модели

Лишние отверстия. Тяжелое впечатление на наблюдателя производят "лишние" отверстия на кузове. Так что будет полезным до лучших времен удалить со своего места, например, какую-то неответственную светотехнику: повторитель поворотов, отдельно расположенную переднюю или заднюю противотуманку.

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Молдинг. В некоторых моделях несложно демонтировать детали внешнего декора – например, часть молдингов. Но это нужно делать выборочно, чтобы не было впечатления умышленного вредительства.

Неровные зазоры между кузовными деталями. Это не всегда просто, но можно попытаться перекосить лючок бензобака или отстегнуть, например, крепление бампера там, где он стыкуется с фарой.

Понятно, что опытный глаз профессионального сервисмена установит реальную стоимость каждого отдельного недостатка. Но все в комплексе они создают более или менее целостный образ машины, которую вскоре ждет несколько ремонтов.

Отсутствующие детали наружной отделки придают машине заброшенный вид, а "организовать" такие изъяны нетрудно. И не забудьте заклеить отверстия скотчем.

Искажаем основательно

Потратив дополнительно к первому варианту определенное количество денег и времени, можно визуально превратить машину в "убитую". Причем рассмотрим только конвертируемые преобразования, которые можно практически без последствий для машины обнулить, вернув их в первоначальное состояние.

Подробности кузова. Речь идет только о тех деталях, которые крепятся не на сварке, а на болтах или клипсах: решетка радиатора, бампер.

Фары. Эффективный приём – снять фару. Машина без световых прибор мало кому нужна.

Отсутствие внешних недешевых деталей намекает на то, что и с начинкой у машины может быть не все в порядке.

Зеркало. Его снять легко, а водителю без него – никуда. Во многих случаях можно снять не зеркало целиком, а один лишь корпус, что намного дешевле.

В заключение добавим, что из этого перечня “диверсий” можно взять только часть позиций – это тоже будет неплохо.

Рекомендация “Авто 24”

Какой бы страшненькой ни стала ваша машина, можно добавить к фактору непривлекательности еще один уровень безопасности: меньше пользуйтесь ею, держа в закрытом гараже. Наверное, не нужно объяснять: чем меньше людей будут видеть ценную вас машину, тем меньше шансов, что она попадется на глаза оккупанту или мародеру.

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