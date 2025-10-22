Як зарекомендувала себе на війні польська гаубиця Krab

Як з'ясувалося, ресурс цих гармат виявися значно більшим від паспортних величин заводу-виробника.

Про це повідомив defence24.pl. Його експерти розібралися з фейками про повну нестачу запчастин, навели переконливі приклади довговічності "Крабів", відшукавши переконливі документи щодо нормативних перевищень ресурсу у кілька разів.

З перших вуст звучить переконливіше

Артилерист ЗСУ запевнив, що при встановленому на рівні близько 2500 пострілів, гаубиця результативна працювала по ворожих цілях, маючи до 7200 пострілів без зміни ствола.

З іншого джерела відомо, що гаубиця Krab сталеливарного заводу Stalowa Wola щодень випускала в зоні бойових дій біля Бахмута по 260-270 снарядів. Це приблизно 10 – 11 пострілів щогодини. За скорострільністю ніхто не гнався і такий темп позитивно позначився на ресурсі ствола.

Наші артилеристи ствол "на розплав" не наражають, найшли оптимальну скорострільність, подвоюючи його ресурс без втрати результативності. Фото: 26-та артбригада

Взагалі ж скорострільність тут "кулеметна". Однією з основних переваг "Краба" є те, що ведення вогню в режимі MRSI, тобто по обраній цілі снарядами, випущеними під різними кутами, він спроможний вразити заданий об'єкт 3-4 снарядами з ще більшою ефективністю.

Командир 40-ї окремої артилерійської бригади розповів, що один з його "Крабів" зробив 15 пострілів за 1,5 хвилини, порівнявши це зі скорострільністю з кулемета.

На українському суходолі польські "Краби" для москалів дошкульні

Krab став першою сучасною гарматою з країни НАТО, яку отримала ЗСУ. Артилеристи описують польську гармату як справжню робочу конячку. До переваг Krab можна віднести гідропневматичну підвіску, електроніку, систему навігації та безліч корисних пристроїв, таких як кондиціонер й опалення.

Ще однією перевагою польської гармати є інтуїтивно зрозуміле управління, набагато менший час виконання завдання стрільби і виходу з бою в порівнянні з радянською технікою (30-40 секунд замість декількох хвилин), а також висока точність стрільби.

У пострадянських МСТА використовуються паперові таблиці для стрільби, а налаштування зброї вводяться вручну. У "Крабі", завдяки балістичному комп'ютеру в складі комплекту автоматизованого управління вогнем Topaz все робиться автоматично, що полегшує роботу екіпажу.

Популяція "Крабів" перевалила за сотню

За приблизними підрахунками Збройні сили України отримали щонайменше 108 самохідних гаубиць Krab. З цієї кількості 54 гармати були польською військовою допомогою, а решту – Київ закупив самостійно.

Krab порівняно з трьома іншими основними гусеничними гаубицями в підрозділах M109, AS90 та PzH 2000 десь кращий, а десь гірший. У випадку з першими двома Krab перевершує їх за продуктивністю, хоча передбачається, що M109 має легший доступ до запасних частин через його широке використання у світі. Що стосується PzH 2000, то він має перевагу над ракоподібним.

Чимало ресурсі почали розповідати про те, що проблеми з "Крабом" неминучі, оскільки виробництво гаубиці припинено і пошук запчастин ускладниться. Як зазначають автори публікації, навіть при такому варіанті розвитку подій порятунок прийде від машин-донорів, коли з двох-трьох уже геть непридатних одиниць техніки збирають одну самохідку.

Але defence24.pl з'ясувала, що припинення випуску "Крабів" є брехнею. Ці гаубиці постійно виробляються для потреб Збройних сил Польщі, а за останні тижні було дві поставки. Це перше.

По-друге, Stalowa Wola постійно проводить ремонт привезених з українського фронту українських гаубиць.

Ремонтувати Krab – не проблема

Фейковою виявилася інформація про те, що Польща відмовилася від Krab, тому що повністю переходить на південнокорейський K9. Артилерійські підрозділи поляків базуються на обох конструкціях – 212 і 364 штуки відповідно. Це 164 одиниці Krabs, 48 одиниць – Krabs 2, а також 218 шт. K9A1 та 146 шт. K9PL відповідно.

У Krab справи йдуть добре, нині в роботі два контракти на його виробництво в кількості 48 і 96 одиниць. Так що українська армія при потребі має де ремонтувати пошкоджені чи зламані "Краби", і запчастини до них також знайдуться.