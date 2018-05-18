Вибір автомобіля, який вигідно привезти в Україну з-за кордону, починається з бюджету майбутнього автовласника.

Привезти в Україну вживаний автомобіль з-за кордону – завжди більш хороша ідея, аніж придбати його в нашій країні. Адже в розвинених країнах умови експлуатації зазвичай кращі – тому завдяки хорошим дорогам, якісному пальному та сервісу авто там у кращому стані, аніж зі значним пробігом в Україні.

Дешеві європейські авто за $1-4 тис.

Легковий хетчбек чи універсал з солідним пробігом у 200-500 тисяч км та таким же солідним віком може коштувати навіть в Україні одну-дві тисячі доларів. Трохи більш "живі" та новіші (але все одно старші десяти-п’ятнадцяти років) коштують вже 3-4 тисячі. Певна річ, всі вони на іноземних номерах і з незрозумілими документами та ще більш туманним майбутнім. Привозять з Литви, Польщі ті інших східноєвропейських країн.

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Свіжі легкові авто за $6-15 тис.

За такі гроші, навіть враховуючи послуги посередників, сьогодні реально привезти автомобіль з Західної Європи та розмитнити його за усіма правилами згідно пільгового тарифу сплати акцизу.

Седани та кросовери за $10-25 тис.

Маючи на руках такі кошти, можна розраховувати на свіже (дво-п'ятирічне) авто з Америки. Придбати його "там" можна за 4-7 тисяч на страховому автоаукціоні, а от привезти, розмитнити та відремонтувати – ще 8-10 тисяч.

Електромобілі за $10-15 тис.

Найбільше електромобілів в Україну везуть зі США, причому з тих-таки страхових аукціонів (биті) або з дилерських аукціонів (цілі). Найбільш популярна модель – Nissan Leaf, трапляються також Tesla, VW Golf, Ford Focus, Fiat 500. Розмитнення елеrтромобілів безкоштовне, тож доведеться платити лише за транспортування (800-1500 доларів), послуги брокерів та сертифікацію (300-500 доларів), а також ремонт (якщо він потрібен).

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Рекомендація "Авто 24"

Перед вибором типу автомобіля та пального, на якому ви бажаєте його придбати, визначте свій бюджет. Звісно, закладіть 10-20% на непередбачувані витрати.

Нагадаємо, що імпорт легкових авто в першому кварталі зріс на 43%.