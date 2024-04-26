Найближчим часом на ринку дебютують нові спорткари, які стануть квінтесенцією сучасних технологій та продуктивності. Деякі з них матимуть понад 1000 к.с.

Експерти з сайту Motor1 склали перелік 30 спортивних автомобілів майбутнього, на які варто чекати. Ми обрали 5 найцікавіших новинок серед них.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio EV

Італійський автовиробник, в рамках глобального плану переходу на виробництво автомобілів з нульовим рівнем викидів, планує представити електричну генерацію седана Giulia.

У розсекречених звітах компанії повідомляється, що продуктивна версія Quadrifoglio EV матиме потужність в понад 1000 к.с., а також матиме варіант в кузові фастбек. Автомобіль надійде у продаж в 2025 році.

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Електричний суперкар від Audi

Нещодавно Audi випустила останній екземпляр моделі R8, а також оголосила, що припиняє виробництво меншого купе TT. Проте, керівництво компанії підтвердило, що вже готує електричного наступника моделей. Дата дебюту поки невідома. Ймовірно, новинка від Audi побачить світ не раніше 2026 року.

Hyundai Ioniq 6 N

Hyundai має намір представити високопродуктивну версію свого масового електромобіля. Нещодавно компанія представила Ioniq 5 N, вартість якого починається з 67 295 доларів, а тепер стало відомо, що Ioniq 6 N також дебютує в 2024 році, як модель 2025 року.

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Porsche 911 Hybrid

На відміну від деяких автомобільних виробників, Porsche не поспішає презентувати повністю електричну версію свого культового 911-го. Однак, глобальний тренд з гібридизації не оминув і його. Цього літа в продаж надійде довгоочікуваний Porshe 911 Hybrid.

Новинка матиме 700 кінських сил. Німецький автовиробник описує його, як «ультраспортивний гібрид». Відомо, що гібридна установка збільшить вагу спорткара несуттєво: приріст має бути приблизно в 100 кг.

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Tesla Roadster

Новий Tesla Roadster другого покоління мав надійти у продаж ще у 2020 році, однак цього не сталося. Тоді, генеральний директор Tesla, Ілон Маск заявив, що авто з’явиться на початку 2022 року, проте і цей прогноз не справдився.

Наразі думки експертів з приводу дебюту Roadster вже цього року розділились. Дехто вважає, що через нарощування виробництва Cybertruck, компанія знову відкладе запровадження нової моделі, тоді як Tesla продовжує наполягати, шо світ побачить серійну модель ближче до кінця цього року.

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Американський автовиробник обіцяє, що модель матиме шалену динаміку й зможе розігнатись до 100 км/год трохи більше, ніж за одну секунду та матиме максимальну швидкість в 400 км/год.