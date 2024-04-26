В ближайшее время на рынке дебютируют новые спорткары, которые станут квинтэссенцией современных технологий и производительности. Некоторые из них будут иметь более 1000 л.с.

Эксперты с сайта Motor1 составили перечень 30 спортивных автомобилей будущего, которых стоит ждать. Мы выбрали 5 самых интересных новинок среди них.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio EV

Итальянский автопроизводитель, в рамках глобального плана перехода на производство автомобилей с нулевым уровнем выбросов, планирует представить электрическую генерацию седана Giulia.

В рассекреченных отчетах компании сообщается, что производительная версия Quadrifoglio EV будет иметь мощность в более 1000 л.с., а также будет иметь вариант в кузове фастбек. Автомобиль поступит в продажу в 2025 году.

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Электрический суперкар от Audi

Недавно Audi выпустила последний экземпляр модели R8, а также объявила, что прекращает производство меньшего купе TT. Однако, руководство компании подтвердило, что уже готовит электрического преемника моделей. Дата дебюта пока неизвестна. Вероятно, новинка от Audi увидит свет не раньше 2026 года.

Hyundai Ioniq 6 N

Hyundai намерен представить высокопроизводительную версию своего массового электромобиля. Недавно компания представила Ioniq 5 N, стоимость которого начинается с 67 295 долларов, а теперь стало известно, что Ioniq 6 N также дебютирует в 2024 году, как модель 2025 года.

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Porsche 911 Hybrid

В отличие от некоторых автомобильных производителей, Porsche не спешит презентовать полностью электрическую версию своего культового 911-го. Однако, глобальный тренд по гибридизации не обошел и его. Этим летом в продажу поступит долгожданный Porshe 911 Hybrid.

Новинка будет обладать 700 лошадиными силами. Немецкий автопроизводитель описывает его, как "ультраспортивный гибрид". Известно, что гибридная установка увеличит вес спорткара несущественно: прирост должен быть примерно в 100 кг.

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Tesla Roadster

Новый Tesla Roadster второго поколения должен был поступить в продажу еще в 2020 году, однако этого не произошло. Тогда, генеральный директор Tesla, Илон Маск заявил, что авто появится в начале 2022 года, однако и этот прогноз не оправдался.

Сейчас мнения экспертов по поводу дебюта Roadster уже в этом году разделились. Некоторые считают, что из-за наращивания производства Cybertruck, компания снова отложит введение новой модели, тогда как Tesla продолжает настаивать, что мир увидит серийную модель ближе к концу этого года.

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Американский автопроизводитель обещает, что модель будет иметь бешеную динамику и сможет разогнаться до 100 км/ч чуть более, чем за одну секунду и будет иметь максимальную скорость в 400 км/ч.