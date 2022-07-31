На блошиних ринках щось корисне для своєї ластівки може знайти навіть власник сучасного авто.

Через дефіцит радянські громадяни, побачивши у магазині щось гідне уваги, купували не дуже потрібні їм речі про запас. Тож трапляється, що такі речі, жодного разу не використані, вони сьогодні продаються нащадками тих заощадливих автомобілістів.

Чимало таких добротних і нових речей минулого століття і досі потрапляє у продаж. Причому як на реальних базарах, так і на інтернет-майданчиках.

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Туристичне спорядження

Багатьох важливих речей, наприклад, хороших за теперішніми поняттями наметів, у XX ст. не випускали, але певний дрібний турінвентар траплявся непоганий.

Для приготування їжі та обігріву бувалі автомандрівники і сьогодні використовують бензиновий примус “Джміль”.

Примус “Джміль”. Культовий предмет, який свого часу намагався придбати кожен автомобіліст. Компактний і акуратний у похідному стані, він служить для приготування їжі та обігріву приміщення. У комплекті має навіть каструльку, яка одночасно є кришкою.

Туристичні меблі. Це сьогодні деякі кросовери мають у комплекті стіл-транформер для вікендів, який у будні перетворюється на полицю багажника. А 40 – 50 років тому у “Спорттоварах” можна було придбати набір складних меблів для обідів та вечері на природі – стіл та два-три стільці. Напевне, їх виготовляли на авіазаводах, адже вони вражають малою масою та легкістю трансформування.

Майже півстоліття тому почали виробляти зручні комплекти складних меблів для пікніків. І сьогодні можна придбати такий майже у новому стані.

Ліхтар-переноска. Якщо вже комплектуватися у турпоїздку на природу вінтажними речами, можна прикупити переносну лампу для освітлення табору. Автомобільних переносок у минулі часи випускалась велика кількість моделей. У тому числі і такі, що мали довжелезний дріт та вимикач безпосередньо на корпусі, щоб не йти від’єднувати розетку від машини. Єдине, що доведеться зробити – замінити стандартну автомобільну лампочку розжарювання на світлодіодну з таким же цоколем. Це покращить освітлення та збереже енергію у вашому акумуляторі.

Придбати сьогодні новеньку 12-вольтну переноску для гаража і намету – не проблема. Так само як і замінити в ній лампочку на світлодіодну.

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Ліхтар автономний. З розвитком автомобілізації в країні в 1970-80-х роках у продажу з’явилися спеціальні автомобільні ліхтарі. Сьогодні вони нерідко трапляються на ринках у геть новому вигляді – з оптикою для потужного променю, червоним мигаючи вогнем, з магнітом, ручкою для перенесення тощо. Практичність їхня, як то кажуть, на любителя: замінити їхні 3,5-вольтні лампочки LED-лампами непросто, батарейки сьогодні дуже дорогі, а пристосувати до них стандартний Li-Ion-акумулятор сходу не вийде. Але якщо не пошкодувати грошей на сучасні якісні лужні батарейки, такий ліхтар служитиме вам чесно і довго.

Ножі. Придбати зручний складний ніж сьогодні не проблема, але треба бути готовим або до ціни у кількасот гривен, або до того, що предмет буде одноразовим. Між тим, за бажання можна знайти гарний багатофункціональний ніж піввікової давнини – і майже напевно він буде зроблений з якісної сталі. На жаль, саме ножів у новому стані знайти майже неможливо. Мабуть тому, що тоді кожен школярик вважав за честь мати “перочинного ножика”.

Черговий ліхтарик в автомобілі цілком може бути родом з минулого століття. Головне, знайти його в новому стані і не шкодувати грошей на батарейки.

Рекомендація Авто24

Хотілося б попередити вас від надмірного захоплення “високою якістю” предметів побуту виробництва останньої чверті XX ст. Те, що нерідко доводиться чути від тих чи інших “знавців” – мовляв, такого тепер робити не вміють – не що інше як ностальгія і перебільшення. Так, продукція минулого століття однозначно краща за нинішній масовий китайський товар з бюджетного сегменту. Але сучасні вироби шанованих брендів все одно будуть кращими – і матеріали, і функціональність, і ергономіка, і дизайн будуть на більш високому рівні. Щоправда, вищою буде і ціна.

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