На развалах блошиных рынков что-то полезное для своей ласточки может найти даже владелец современного авто.

Из-за дефицита на большинство товаров советские граждане, увидев в магазине что-то интересное, покупали не очень нужные им вещи впрок. Ни разу не использованные, они сегодня продаются потомками тех предусмотрительных и бережливых автомобилистов.

Поэтому немало добротных и новых вещей той поры до сих пор выставляются на продажу. Причем, как на реальных базарах, так и на интернет-площадках.

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Туристическое снаряжение

Многих вещей, например, хороших по нынешним понятиям палаток, в XX в. не выпускали, но некоторый мелкий туринвентарь получался неплохой.

Для приготовления пищи и обогрева бывалые автопутешественники и сегодня используют бензиновый примус "Шмель".

Примус "Шмель". Культовый предмет, который в свое время пытался заиметь каждый автомобилист. Компактный и аккуратный в походном состоянии, он служит для приготовления пищи и обогрева помещения. В комплекте имеет даже кастрюльку, одновременно являющуюся футляром.

Туристическая мебель. Сегодня некоторые кроссоверы имеют в комплекте стол-транформер для уикендов, который в будни превращается в полку багажника. А 40 - 50 лет назад в "Спорттоварах" можно было приобрести набор складной мебели для обедов и ужинов на природе - стол и два-три стула. Похоже, их производили в качестве "ширпотреба" на авиазаводах, ведь они поражают малой массой и легкостью трансформирования.

Полвека назад начали производить удобные комплекты складной мебели для пикников. И сегодня можно приобрести такую почти в новом состоянии.

Фонарь-переноска. Если комплектоваться в турпоездку на природу винтажными вещами, можно прикупить переносную лампу для освещения лагеря. Автомобильных переносок в прошлые времена выпускалось большое количество моделей. В том числе и имеющие длинный провод и выключатель непосредственно на корпусе, чтобы не идти отсоединять розетку от машины. Единственное, что придется сделать – заменить стандартную автомобильную лампочку накаливания на светодиодную с таким же цоколем. Это улучшит освещение и сохранит энергию в аккумуляторе.

Приобрести сегодня винтажную, но новенькую 12-вольтную переноску для гаража и палатки не проблема. Так же как и заменить в ней лампочку на LED.

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Фонарь автономный. С развитием автомобилизации в стране в 1970-80-е годы в продаже появились специальные автомобильные фонари. Сегодня они нередко встречаются на рынках в новом виде – с оптикой для мощного луча, красным мигающим огнем, с магнитом, ручкой для переноски и т.д. Практичность их, как говорится, на любителя: заменить их 3,5-вольтные лампочки LED-лампами непросто. К тому же батарейки сегодня очень дорогие, а приспособить к ним стандартный Li-Ion-аккумулятор сразу не получится. Но если не пожалеть денег на современные качественные щелочные батарейки, такой фонарь будет служить вам честно и долго.

Ножи. Приобрести удобный складной нож сегодня не проблема, но нужно быть готовым либо к цене в несколько сот гривен, либо к тому, что предмет будет одноразовым. Между тем, при желании можно найти хороший многофункциональный нож полувековой давности – и почти наверняка он будет сделан из качественной стали. К сожалению, именно ножей в новом состоянии найти почти невозможно. Видимо потому, что тогда каждый школьник почитал за честь иметь "перечинный ножик".

Дежурный фонарик в автомобиле вполне может быть родом из прошлого века. Главное, найти его в новом состоянии и не жалеть денег на батарейки.

Рекомендация Авто24

Хотелось бы предупредить вас от чрезмерного увлечения "высоким качеством" предметов быта производства последней четверти XX ст. То, что нередко приходится слышать от тех или иных "знатоков" – мол, такого теперь делать не умеют – не что иное как ностальгия и преувеличение. Да, продукция прошлого века однозначно лучше нынешнего массового китайского товара из бюджетного сегмента. Но современные изделия уважаемых брендов все равно будут самыми лучшими – и материалы, и функциональность, и эргономика, и дизайн будут на более высоком уровне. Правда, выше будет и цена.

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