Японський Toyota RAV4 суттєво відрізняється від європейських та американських версій

Японцям RAV4 пропонується у двох варіантах — Z та Adventure. Обидві доступні лише з самозарядною гібридною установкою. Toyota офіційно підтвердила, що плагін-гібрид RAV4 приєднається до гами до кінця 2026 фінансового року. У той самий період очікується і поява спортивної версії GR Sport, пише Carscoops.

Попри невелику кількість стандартних комплектацій, японські покупці отримують доступ до величезного набору оригінальних та сторонніх аксесуарів, яких немає на інших ринках.

Пакет Lifestyle — акцент на спорт і стиль

Для комплектації Z доступний пакет Lifestyle. Він робить кросовер агресивнішим на вигляд, додаючи передній спліттер, додаткові LED-елементи, нові бічні накладки, змінений задній бампер, декоративні елементи решітки та корпуси дзеркал. Опційно пропонуються 20-дюймові легкосплавні диски Modellista. У салоні пакет зосереджується на практичності: пропонує розширене підсвічування, додаткові органайзери та аксесуари для багажного відсіку.

Пакет Outdoor — для тих, хто живе пригодами

Для версії Adventure передбачений пакет Outdoor. Він робить RAV4 більш брутальним і “позашляховим”. Серед змін — нова решітка з інтегрованими LED-елементами, декоративні захисні панелі, накладки, розширені крила, дефлектор капота та покращені можливості зберігання речей. Також доступні 18-дюймові диски з матово-оливковим покриттям.

Без змін у техніці — все про дизайн

Жоден із пакетів не впливає на технічну частину. Під капотом — гібридний 2,5-літровий двигун із сумарною потужністю до 237 к.с., система повного приводу E-Four та режими Trail і Snow.

Паралельно Toyota готує й RAV4 PHEV для Японії — орієнтиром може бути американський RAV4 Prime із потужністю до 320 к.с.

Ціни для японського ринку

RAV4 в Японії стартує від ¥4 500 000 (29 000 доларів) за версію Adventure та від ¥4 900 000 ($31 500) за комплектацію Z. Пакет Outdoor коштує приблизно ¥508 310 ($3 300), тоді як стильніший Lifestyle — ¥586 760 ($3 800). Таким чином, японський RAV4 демонструє, як навіть добре знайомий світовий бестселер може стати абсолютно іншим завдяки локальним ринковим особливостям і особливим дизайнерським рішенням.