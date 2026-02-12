Європейська столиця автомобілебудування втретє змінила локацію

Завод у Млада-Болеславі, що знаходиться у Чеській Республіці, випустив найбільше автомобілів у Європі. Про це сповістив autopro.hu.

А найбільший за загальною потужністю завод Вольфсбург посідає друге місце – обидва промислові гіганти належать групі Volkswagen.

Приблизні підрахунки є найточнішими

Попри те, що точні результати всіх європейських виробників автомобілів за минулий рік ще офіційно не доступні, все-таки трійка найбільших заводів вимальовується. Усі дані взято з офіційних заяв та релізів виробників.

Допандемійний рівень досягнуто

Як і в попередні три роки, Німеччина поступається лідерством, бо у 2025 році найбільше автомобілів вироблено в Млада-Болеславі. Цього разу споживачам там відвантажили 605 680 автомобілів.

Торік на заводі Млада-Болеславі випущено на 4,9% більше автомобілів, ніж у 2024 році. Фото: Škoda

Це нагадує період до пандемії та є найбільшим показником за шість років на чеському заводі, який працював майже на повну потужність.

Чим прославився завод у Млада-Болеславі

Його модель Škoda Fabia є однією з найпопулярніших моделей бренду з 1999 року. Перше покоління знайшло 1 790 000 клієнтів по всьому світу, друге покоління досягло 1 710 000 проданих одиниць, а третє покоління, яке зараз виробляється, наближається до трьох чвертей мільйона проданих штук.

Škoda Fabia є другою найпопулярнішою моделлю в історії Škoda Auto після Škoda Octavia. Автовиробник пропонує цю популярну модель у двох версіях: Fabia та Fabia combi.

Передкінцевий етап збирання нової версії Fabia, яка на конвеєрі заводу в Млада-Болеславі вже майже 20 років. Фото: Škoda

Найбільший у Європі став лише другим

Ситуація у Вольфсбурзі покращується, фактичне виробництво на найбільшому в Європі автозаводі продовжує зростати, досягнувши 577 000 одиниць. Завдяки цьому Škoda поступово розширюється у прагненні залишатися на першому місці.

У Німеччині не так добре

Німецька локація зі штаб-квартирою Volkswagen може виробляти набагато більше автомобілів, але автозаводи країни недозавантажені. Головна причина вбачається в слабкості німецького ринку та високій вартості робочої сили.

А в Іспанії значно краще

Завод Volkswagen Group у Марторелі, Іспанія, посів третє місце. Тут з конвеєра зійшло 470 000 автомобілів, переважно моделі Seat та Cupra, а також Audi A1.