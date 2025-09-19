Укр
З 1 січня 2026 року квитки в Україні матимуть одну форму

Затверджена єдина форма квитків для всіх видів транспорту, починаючи від автобусів, тролейбусів, трамваїв і закінчуючи метро.
ФОТО: Колаж Авто24

ФОТО: Колаж Авто24|

Пасажирам уніфікують квитки на всі види громадського транспорту

Валентин Ожго
logo19 вересня, 08:40
Новий квитковий стандарт стане чинним з 1 січня 2026 року. Про нову форму квитків сповістило Міністерство розвитку громад та територій України, яке є головним ініціатором нововведення.

У повідомленні Мінрозвитку зазначено, що нові квитки матимуть єдині обов’язкові реквізити. Насамперед це інформація про вартість, дату та час відправлення чи термін дії.

На який транспорт поширюється новий стандарт:

  • міські та приміські автобусні маршрути;
  • міжміські та міжнародні автобусні рейси;
  • трамваї й тролейбуси;
  • метрополітен.

Також до обов'язкового позначення додано дані перевізника і страховика, унікальний ідентифікатор, а також QR-код (за потреби).

Щоправда, є уточнення. Зазначено, що для різних видів транспорту передбачені додаткові особливості. Це також стане невіддільним атрибутом.

Ось такі реквізити передбачені для квитків кожного виду транспорту. Фото: Мінрозвитку України

Що за особливості:

  • на міжнародних маршрутах квитки мають бути персоналізованими (із зазначенням ПІБ за паспортом);
  • для приміських автобусів у разі перевезення багажу обов’язковою буде багажна квитанція;
  • для метро й міського електротранспорту вперше затверджено вимоги до електронних квитків.

Підставою для оновлення форми квитків став черговий крок до впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті Smart Ticket в Україні – сучасної, прозорої й зручної технології оплати проїзду.

