З 1 січня 2026 року квитки в Україні матимуть одну форму

Новий квитковий стандарт стане чинним з 1 січня 2026 року. Про нову форму квитків сповістило Міністерство розвитку громад та територій України, яке є головним ініціатором нововведення.

У повідомленні Мінрозвитку зазначено, що нові квитки матимуть єдині обов’язкові реквізити. Насамперед це інформація про вартість, дату та час відправлення чи термін дії.

На який транспорт поширюється новий стандарт:

міські та приміські автобусні маршрути;

міжміські та міжнародні автобусні рейси;

трамваї й тролейбуси;

метрополітен.

Також до обов'язкового позначення додано дані перевізника і страховика, унікальний ідентифікатор, а також QR-код (за потреби).

Щоправда, є уточнення. Зазначено, що для різних видів транспорту передбачені додаткові особливості. Це також стане невіддільним атрибутом.

Ось такі реквізити передбачені для квитків кожного виду транспорту. Фото: Мінрозвитку України

Що за особливості:

на міжнародних маршрутах квитки мають бути персоналізованими (із зазначенням ПІБ за паспортом);

для приміських автобусів у разі перевезення багажу обов’язковою буде багажна квитанція;

для метро й міського електротранспорту вперше затверджено вимоги до електронних квитків.

Підставою для оновлення форми квитків став черговий крок до впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті Smart Ticket в Україні – сучасної, прозорої й зручної технології оплати проїзду.