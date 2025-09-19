З 1 січня 2026 року квитки в Україні матимуть одну форму

ФОТО: Колаж Авто24|
Пасажирам уніфікують квитки на всі види громадського транспорту
Новий квитковий стандарт стане чинним з 1 січня 2026 року. Про нову форму квитків сповістило Міністерство розвитку громад та територій України, яке є головним ініціатором нововведення.
У повідомленні Мінрозвитку зазначено, що нові квитки матимуть єдині обов’язкові реквізити. Насамперед це інформація про вартість, дату та час відправлення чи термін дії.
На який транспорт поширюється новий стандарт:
- міські та приміські автобусні маршрути;
- міжміські та міжнародні автобусні рейси;
- трамваї й тролейбуси;
- метрополітен.
Також до обов'язкового позначення додано дані перевізника і страховика, унікальний ідентифікатор, а також QR-код (за потреби).
Щоправда, є уточнення. Зазначено, що для різних видів транспорту передбачені додаткові особливості. Це також стане невіддільним атрибутом.
Ось такі реквізити передбачені для квитків кожного виду транспорту. Фото: Мінрозвитку України
Що за особливості:
- на міжнародних маршрутах квитки мають бути персоналізованими (із зазначенням ПІБ за паспортом);
- для приміських автобусів у разі перевезення багажу обов’язковою буде багажна квитанція;
- для метро й міського електротранспорту вперше затверджено вимоги до електронних квитків.
Підставою для оновлення форми квитків став черговий крок до впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті Smart Ticket в Україні – сучасної, прозорої й зручної технології оплати проїзду.