В Україні служитимуть Toyota HMV: японські армійські позашляховики

Коротенька інформація на Х-сторінці Посольства Японії в України зазначає, що прибули 14 машин. Це – остання партія за раніше прийнятим рішенням про передачу Україні 30 транспортних засобів.

Окрім колісної техніки, прибули два контейнери з медичними засобами. Щоправда, їх перелік не уточнено. Це можуть бути як медикаменти, інструментарій, так і обладнання.

Це не Hummer, а Toyota HMV

Що стосується позашляховиків Toyota HMV, то цей важкий повнопривідний автомобіль в армійських підрозділах самооборони Японії має різне призначення, використовується як машина для мотострільців, легкий тягач для важких мінометів, мобільний ракетний комплекс класу "земля-повітря", медичний евакуаційний автомобіль.

За відповідним призначенням ці автомобілі, що зовні схожі на американський Hummer, будуть експлуатуватися й у підрозділах Сил оборони України. Досвід їх використання уже є, відгуки йдуть схвальні.

Японський та український офіцери на фоні відвантажених позашляховиків, доставлених з Японії для України через Польщу. Фото: посольство Японії

В моторній ніші Toyota High Mobility Vehicle стоїть 4,1-літровий турбодизельний двигун I4 потужністю 170 к.с. Він орієнтований на створення високого крутного моменту на низьких обертах. Позашляховик має блокування диференціалів, а також повнопривідне керування.

Для будь-якого роду військ

Салон автомобіля має різну місткість, все залежить від призначення. Це може бути 6, 8 чи навіть 10 місць. Однак незмінним у будь-якому виконанні є перший ряд. Там всього два місця – водій і пасажир (командир), а решта місць уже відповідно до функціонального виконання.

Евакуаційна версія має лише два місця для водія і супроводжуючого медика, а позаду замість повздовжніх чи поперечних рядів з кріслами розміщуються ноші з пораненими – два місця для лежачих за умови використання класичних каркасних військових нош з брезенту. Розмістити більше не вийде через випирання колісних арок всередину.

Корисна вантажність 1500 кг дозволяє встановити як систему ППО з зенітними гарматами, кулеметами, так і протитанкову ракету установку.

В армії позашляховикам завжди раді

З яким саме функціоналом буде використовуватися така техніка в наших підрозділах не повідомляється. З фото видно, що надійшли транспортні версії позашляховиків Toyota HMV та меншої за розміром та Mitsubishi Type 73, про яку редакція Авто24 писала неодноразово, повторюватися не будемо.