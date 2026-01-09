За військовими машинами Tatra вже стоять в черзі: Україна не виняток

Важелі впливу найбільше відчутні все-таки в Центральній Європі. Як показує аналіз, просування продукції військового сегменту різко пішло вгору через попит і добре налагоджену дистрибуцію.

Активну позицію, як пише logistyka.rp.pl, тут зайняла угорська аерокосмічна та оборонна компанія 4iG Space and Defence (4iG S&D). Вона уклала ексклюзивну угоду з Tatra Trucks з Koprzywnica щодо розповсюдження та продажу військової та спеціалізованої техніки компанії в Угорщині.

Портфель замовлень пухне

Згадана угорська компанія пов'язана з Rába Automotive (74,34 відсотка акцій), яка спеціалізується на виробництві осей і нині стане другим центром виробництва та розробки Tatra в Центральній Європі.

Tatra чехословацької групи CSG має портфель замовлень на 3 роки вперед. Вартість контрактів сягає 11 мільярдів євро. Для будь-якого європейського автовиробника такий запас потужності вважається перспективним.

Упродовж останіх двох років Tatra Defence суттєво розширила номенклатуру як вантажівок, так і шассі під різні надбудови. Фото: Tatra Trucks

Минулий грудень став урожайним на контракти

Замовлення йдуть звідусіль, навіть з інших континентів. У грудні 2025 року CSG оголосила про контракт вартістю близько 1 мільярда доларів з анонімним азійським клієнтом на поставку 4000 військових вантажівок Tatra. Угода має бути реалізована через Tatra Defence Slovakia.

Також у грудні 2025 року Словаччина підписала рамкову угоду з Tatra Defence Systems щодо постачання військових машин Tatra Force у варіантах 4×4, 6×6 та 8×8 у 24 конфігураціях. Контракт передбачає фінансовий ліміт у 1,17 мільярда доларів чисто для замовлень, розміщених протягом терміну дії угоди.

У грудні 2025 року Хорватія офіційно приєдналася до міжнародної рамкової угоди щодо постачання військових логістичних машин Tatra T-815 від Tatra Defence, що дозволило Збройним силам Хорватії замовити до 420 машин у конфігураціях 6×6 та 8×8.

Україна також в замовниках

Крім того, Tatra постачає шасі для DAF, яка продає повні машини для армії, наприклад, нещодавно до Бельгії. Україна також використовує шасі Tatra, встановлюючи на них гаубиці Bogdana.

Інвестиції спрямовано у завтрашній день

Півроку тому власник Tatra вирішив інвестувати 7,3 мільярда чеських крон (це приблизно 14,6 гривень) у два заводи (понад 2 мільярди крон у ливарню та кузню дочірньої компанії Tatra Metalurgie) та у сам завод Tatra Trucks (4,9 мільярда крон), щоб подвоїти виробництво до приблизно 3 тисяч вантажівок на рік до 2030 року.

Нагадаємо, у 2024 році компанія випустила 1548 автомобілів, що на 97 одиниць більше, ніж у 2023 році. Станом на кінець 2025-го компанія Tatra виготовила щонайменше 1750 автомобілів, однак точні підсумкові дані будуть озвучено пізніше.