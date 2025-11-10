"Законсервований" Ford Mustang 1992 року продали дорожче нового Porsche 911

Як зазначає Carscoops, коли цей Mustang виїхав із салону понад тридцять років тому, його ціна становила 16 274 долари. За сучасним курсом інфляції — це близько 37 600 доларів, тобто приблизно стільки, скільки коштує новий Mustang EcoBoost. Але тепер він перетворився на справжній колекційний артефакт, за який один із шанувальників американської класики не пошкодував грошей.

Читайте також: Renault виставить на продаж 100 історичних автомобілів з власної колекції

Унікальність цього екземпляра в тому, що він ніколи фактично не експлуатувався. Автомобіль зберігся у стані нового: сидіння все ще вкриті заводськими плівками, а на вікнах — оригінальні наклейки. Крім того, разом із машиною покупець отримав усі документи, ключі та інструкції з 1992 року.

Кузов пофарбовано у насичений темно-зелений колір, без жодних ознак старіння чи ремонту. Під капотом — легендарний 5,0-літровий V8 на 225 к.с. і 300 Нм, який працює з п’ятиступеневою “механікою” та заднім приводом.

Також цікаво: За продаж "армійських" авто жителю Волині присудили штраф

Дилер NJ Truck King, який виставив машину на продаж, не уточнив деталей обслуговування — ймовірно, авто довго стояло без руху, тож перед запуском новому власнику варто буде перевірити рідини, шланги й ущільнювачі.

На ринку подібні Mustang із кузовом Fox зазвичай коштують 20–40 тисяч доларів, навіть у чудовому стані. Але цей випадок — виняток. Колекціонери полюють саме на такі “законсервовані” екземпляри, і, схоже, новий власник не сумнівався жодної секунди: автомобіль було продано майже одразу після оголошення.

Читайте також: Сміттєвоз продали, хоча ввезли як "гуманітарку"

І хоча сума здається захмарною, історія лише підтверджує: ностальгія не має цінової межі, а справжній шматочок американської епохи 90-х сьогодні коштує як новий суперкар.