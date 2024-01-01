Залізничні переїзди в Польщі потрібно буде проїжджати ще обережніше: поїзди рухатимуться безшумно

Мета такої норми – у зменшенні агресивного шуму від сигналів потягів, що подаються машиністами на підході до залізничних переїздів. Як повідомляє Польське радіо Білосток, зміни внесені на прохання людей, які проживають поблизу залізничних переїздів.

Щоправда, ця "норма стосується тільки регульованих переїздів, які обладнані шлагбаумами або світлозвуковими пристроями", каже Томаш Лотовський з PKP PLK.

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Раніше діяла обов’язкова норма, за якою машиністи були зобов'язані сигналити перед кожним залізничним переїздом, незалежно від його характеру чи обладнання. Тепер, через запроваджені зміни, це зобов'язання більше не поширюватиметься на регульовані переїзди.

З колійних насипів почали прибирати знаки W6b, що перед залізнично-командними переїздами нагадували машиністам про обов’язок використовувати звуковий сигнал Rp1 "Увага". Цей характерний попереджувальний гудок був обов'язковим незалежно від часу дня чи ночі.

Зрозуміло, що жителям прилеглих до залізничних переїздів житлових масивів така какофонія була не до вподоби, особливо вночі та ще й з інтенсивним трафіком руху потягів.

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"Ця реальна зміна покращить комфорт життя людей, які проживають поблизу залізничних колій, особливо там, де лінія проходить через урбанізовані райони", – йдеться у пресрелізі PKP Polskie Linie Kolejowe SA, на яку посилається Польське радіо.

У залізничному відомстві наголосили, що машиністи зобов’язані сигналити клаксонами на під’їзді до переїздів категорії D, що працюють без систем активної безпеки. Такі об’єкти не мають шлагбаумів, напівшлагбаумів, попереджувальних вогнів або звукових сигналів, механізмів, що керуються вручну (наприклад, працівником залізниці, який регулює рух на переїзді) тощо.

При цьому машиніст при потребі й незалежно від знаків може подати сигнал Rp1 "Увага", якщо помітить загрозу.

Міністерство інфраструктури, послабивши вимоги через шумових викидів, запевняє, що це підвищить комфорт життя людей, котрі проживають поблизу залізничних колій. Окрім цього, зменшиться навантаження на машиністів.

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Масштаб змін буде справді величезним. Наприклад, на 470-кілометровій трасі від Варшави до німецького кордону машиністи повинні будуть подавати лише 9 сигналів замість попередніх 139.

З іншого боку водіям автомобілів відтепер слід бути уважнішими. По-перше, тепер через відсутність гудка буде важче помітити поїзд, що наближається. По-друге, не слід легковажити нормативними вимогами переїзду регульованих чи нерегульованих залізничних переїздів (див. відео внизу).