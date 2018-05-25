Виробники автохімії, схоже, ні дня не сидять склавши руки: корисні новинки презентуються частіше, ніж проходять спеціалізовані виставки.

На “Автотехсервіс-2018” журналісти “Авто 24” відзначили для себе відразу кілька цікавих прем'єр автохімії.

Liqui Moly

Німецький виробник представив свою неймовірно широку гаму масел і іншої продукції нафтохімії, але ми звернули увагу на дві цікавих присадки до палива.

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Обидва склади призначені для бензинової системи живлення, але як не дивно, вони актуальні для нашої країни через особливу популярність автомобілів з ГБО. Не всі власники газифікованих машин замислюються про те, що рідке паливо в бакові через довге зберігання втрачає свої якості. За місяць-два з бензину можуть геть випаруватися леткі фракції, випасти в осад смоли. Через це двигун гірше запускається, а бензинові форсунки забиваються нашаруваннями – з усіма неприємними наслідками.

Для власників автомобілів з ГБО, які рідко переключаються на бензин, Liqui Moly пропонує, по-перше, високоефективну миючу присадку, яка за короткий період, коли двигун працює “на холодну”, встигає очищати бензинові інжектори. Але по-справжньому революційний для нас препарат – друга присадка, Hybrid Additive.

Взагалі-то німці придумали її для гібридних автомобілів, адже в Європі вважається, що паливо в їхніх бензобаках затримується занадто надовго, і за цей час встигає неприпустимо “постаріти” (що тоді говорити про наші машини з ГБО, які заїжджають на АЗС раз в декілька місяців?). Hybrid Additive стабілізує склад бензину, не даючи йому втрачати леткі фракції.

Корисне зауваження – бензин при цьому може бути вже з розведеним у ньому двотактним маслом. Тобто, новий препарат допоможе зняти проблему осіннього спустошення бака для власників мотоциклів, бензопил, мотокос та іншої двотактної техніки.

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Auto Magic

Давно відома в Україні компанія представила полірувальну пасту нового покоління. Паста так звана одноступінчата, тобто від полірувальника потрібно тільки один прохід машинкою з колом, а не два-три, як раніше, при пастах №1, №2 і №3. Нова паста зроблена на водній основі, не містить воску і силікону, якого так не люблять малярі.

Performers

Шкода, що інтернет поки не може передавати запахи: візитка, яку нам вручили на стенді компанії Performers, вже третю добу наповнює приміщення редакції “Авто 24” неймовірно тонким ароматом чогось свіжого і романтичного. Взагалі-то компанія спеціалізується на парфумерії для домашніх інтер'єрів, але хто сказав, що салон автомобіля не можна вважати інтер'єром? Тим більше, що ми проводимо в ньому деколи більше часу, ніж вдома.

Чесне слово, ми бачили в своїй роботі десятки виставок автомобільного профілю, але таких запахів нам ще не пропонували. Performers пропонує цілий каталог парфумів від декількох італійських фабрик і засоби їх “доставки” для будь-яких інтер'єрів (і борони вас боже подумати, що ми говоримо про ті самі підвісні “пахучки”!).

Karcher

Не дивуйтеся, що до категорії автохімії ми віднесли також виробника обладнання для обслуговування автомобілів. На “Автотехсервіс-2018” німецька компанія показала навіть несподівану для підготовлених відвідувачів річ – пост ароматизації! Грубувата з вигляду стійка дозволяє вибрати один з чотирьох ароматів, якими вона заправлена, і “зарядити” салон автомобіля.

Пост ароматизації призначений для експлуатації на автомийках, АЗС, СТО та в інших місцях масового перебування автомобілів. Подивимося, чи захоче хто-небудь з українських представників автосервісу надавати своїм клієнтам таку ароматну послугу.

Довідка “Авто24”

Нагадаємо, виставка “Автотехсервіс-2018” відкрилася 23-го травня і триватиме до 26 травня включно у Міжнародному виставковому центрі за адресою р. Київ, Броварський проспект, 15.

Свої стенди в павільйонах МВЦ на “Лівобережній” розгорнули понад 190 компаній-виробників і дистриб'юторів профільного ринку з Великобританії, Німеччини, Італії, Китаю, Литви, ОАЕ, Польщі, Румунії, Сербії, Туреччини, України, Франції та Швейцарії.

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