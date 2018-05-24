Серед найцікавіших новинок виставки "Автотехсервіс-2018" – відеореєстратори у незвичайному форм-факторі. Не забуте і старе добре аудіо: сучасні "голови" на будь-який смак.

Кожну подібну виставку ми чекаємо з нетерпінням: що ж цього разу придумають маститі виробники? Що покажуть неофіти індустрії автоаксесуарів? Чи зможуть чимось ще здивувати наш ринок, насичений девайсами автомобільного призначення? І в цей раз наші очікування були виправдані: і ті, і інші змогли. Власне, наш п'ятнадцятирічний досвід говорить про те, що інакше на “Автотехсервісі” й бути не може.

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Navitel

Бренд, відомий всім як виробник оф-лайн картографії для GPS-навігаторів і смартфонів, водночас випускає під своїм ім'ям вельми цікаві пристрої. З навігаторами даної марки ми не раз знайомились на практиці, але сьогодні нас привабили відеореєстратори Navitel. Один з них по-модному замаскований під дзеркало заднього виду, причому крім “курсової” камери є ще одна, виносна, для трансляції на дзеркало того, що відбувається позаду автомобіля.

Власне, другу камеру можна використовувати не тільки як камеру заднього виду, але і для допомоги при проїзді в деяких особливо вузьких місцях – якщо встановити її, скажімо, у передній бампер або праве бокове дзеркало. Від безлічі інших подібних “дзеркал” продукт Navitel відрізняється більш високою якістю виконання: все-таки за виріб відповідає відомий і шанований бренд.

Ще одна новинка від Navitel, яка нам сподобалась – FullHD-відеореєстратор R1000. Привертає його компактність (48х48х87 мм) і нестандартний підхід конструкторів до зовнішності: прилад являє собою кульку, яка магнітом кріпиться до подіуму, приклеєного в свою чергу двостороннім скотчем до лобового скла або торпедо.

Прімагнічена кулька крутиться в своєму гнізді на 360 градусів. Щоб забрати реєстратор з собою на час парковки у “поганому” районі, не потрібно від'єднувати дроти, засувки і присоски, досить “відлепити” девайс від магніту і покласти в кишеню. Незважаючи на мініатюрність реєстратора, на ньому є кольоровий екран в 1,2 дюйма для “прицілювання”, Wi-Fi, GPS, G-сенсор, акумулятор і додаток для “спілкування” зі смартфоном.

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Kenwood

Японський виробник car audio не обходить своєю увагою ринок України, незважаючи на впевнену тенденцію до відмови автовиробників від головних пристроїв стандартних форматів 1DIN і 2DIN.

Втім, крім одно- і двухдінових “голів”, японці випускають так звані “штатні магнітоли” з розширеним функціоналом до кількох марок авто: Toyota, Subaru, VW Group. Зовні і по інсталяційним габаритам вони повторюють рідні “тойотовскі”, “субаровскі” і “ваговскі” “голови”, а по суті представляють собою багатофункціональні мультимедійні станції Kenwood, мозок яких інтегрований з автомобільним.

Цікаво, що в Україні все ще користуються попитом головні пристрої формату 2DIN без мультимедійного екрану, заточені виключно на відтворення аудіо. Вони популярні серед завзятих меломанів. Як і раніше, в більш благополучні для фанів car audio часи, є в лінійці Kenwood і головні пристрої з процесором обробки звуку.

З іншого боку, на противагу дешевим китайським “магнітолкам”, японці випускають демократичні так звані бездискові програвачі – інакше кажучи, цифрові ресівери без SD-приводу, але з USB-портом для відтворення файлів з твердотільного носія.

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Звичайно, крім іменитих брендів електроніки, на виставці представлені і марки простіше – звичайно ж, з вітринами і стендами більш великими. Однак, ми свідомо звернули увагу саме на відносно недешевий сегмент електронної техніки, оскільки саме він страждає від непростої економічної ситуації в першу чергу. І те, що гранди присутні на вітчизняному ринку, говорить про його оптимістичні перспективи.



Нагадаємо, виставка “Автотехсервіс-2018” відкрилася вчора 23-го травня і триватиме до 26 травня в Міжнародному виставковому центрі за адресою м.Київ, Броварський проспект, 15. Свої стенди в павільйонах МВЦ на "Лівобережній" розгорнули понад 190 компаній-виробників і дистриб'юторів профільного ринку з Великобританії, Німеччини, Італії, Китаю, Литви, ОАЕ, Польщі, Румунії, Сербії, Туреччини, України, Франції та Швейцарії.

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