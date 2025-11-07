Запчастини для столичних "швидких" коштували дорожче, ніж до Rolls-Royce

Повідомлення про підозру днями отримав заступник директора комунального об’єднання "Київмедспецтранс". Прізвище зі зрозумілих причин не називається, але посаду зазначено.

Міська прокуратура Києва на своєму сайті уточнила, що справа впроваджена за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури столиці.

Фігурант знав, що підписує

Керівнику такого рангу інкримінують заволодіння грошима, виділеними на закупівлю запчастин для машин швидкої медичної допомоги. Йдеться про розкрадання в особливо великих розмірах - 1,9 мільйона гривень.

У ході слідства встановлено, що "під час тендеру із залученням підконтрольних підприємств, посадовці КО «Київмедспецтранс» забезпечили перемогу у ньому потрібного підприємства, уклавши з ним договір на зальну суму 5,4 млн гривень. Надалі переможець постачав запчастини за завищеними цінами".

Якась частина цих машин швидкої медичної допомоги вже після ремонту і, ймовірно, їздять вони з "золотими" за вартістю запчастинами. Фото: Київмедспецтранс

Незалежна експертиза підтвердила попередній висновок слідчих про розкрадання коштів у згаданій вище сумі 1,9 мільйона гривень.

12 років у в'язниці пролетять швидко

На цій підставі заступнику директора комунального об’єднання, який підписував договори, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, зазначена вище стаття Кримінального кодексу України є важкою. Окрім конфіскації майна, вона передбачає до 12 років позбавлення волі з забороною після звільнення обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На лаву підсудних сядуть двоє, якщо не більше

Аналогічну підозру вручено начальнику служби матеріально-технічного забезпечення КО "Київмедспецтранс", який організовував закупівлю.



Наразі досудове розслідування триває, встановлюються коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.